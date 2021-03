Do Pluhovských domů se přestěhuje vzácný relikviář i unikátní sbírka vín

Vznikl na začátku 13. století na zakázku zámožného belgického rodu Rumigny. V 19. století jej zakoupil vévoda Alfred de Beaufort-Spontin a díky němu se po různých peripetiích nakonec ocitl na zámku v Bečově nad Teplou. Jeho potomci v roce 1939 relikviář ukryli spolu se 133 lahvemi koňaku a vína pod podlahu gotické hradní kaple. Tam upadl v zapomnění až do 80. let minulého století, kdy se Christian Beaufort spojil s americkým hledačem pokladů. Ten pak vyrazil na tajnou misi do Československa. Jen díky shodě šťastných náhod byl relikviář nakonec v zásypu pod podlahou kaple tehdejšími kriminalisty objeven. Schránka však byla ve špatném stavu, čekala ji náročná oprava. Restaurátorské práce trvaly dlouhých jedenáct let.