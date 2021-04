Surikaty se vyskládaly jako vojáci, jihlavská zoo opět vítá návštěvníky

Podle vládního nařízení musí být v zoologických zahradách stále uzavřené pavilony a platí omezený počet návštěvníků, kteří mohou v jednu chvíli pobývat v areálu.



„V případě naší zoo to je 1 500 návštěvníků. Tato hranice však nebyla překročena ani za celý den,“ poznamenal Maláč s tím, že maximální denní kapacita zoo je osm tisíc lidí. V minulosti ve výjimečných dnech přicházelo do zoo čtyři až šest tisíc návštěvníků.



Nenaplnily se tak obavy některých lidí, že by se do areálu nedostali kvůli omezené kapacitě. Před devátou hodinou se při odbavení u pokladny utvořila sice mírná fronta, ale dána byla především administrativním prodlužováním permanentních vstupenek.

„První den přišli patrně naši největší příznivci a pak hlavně maminky s kočárky. Mají permanentky a jsou zvyklé chodit do zoo třeba každý den. Dále převažovali rodiče s dětmi,“ popsal mluvčí zahrady.

Je pravděpodobné, že zájem o zoologickou zahradu ovlivnilo i počasí. V novém týdnu se výrazně ochladilo, prakticky celé úterý prosněžilo a propršelo. V takovém nečasu o venkovní procházky lidé takový zájem nemají.

Na návštěvníky byla zvířata zvědavá

Návštěvníky si podle Martina Maláče užívala i samotná zvířata, pro která byl pohyb lidí rozptýlením. „Pochopitelně zvědavá byla všechna velká zvířata jako jsou medvědi, tuleni a žirafy. Bylo to pro ně vybočení ze stereotypu. Například surikaty byly vyskládány u okna jako vojáci,“ řekl.

Lidé, kteří se do zoologické zahrady v Jihlavě chystají, se mohou těšit na řadu novinek. Během nucené návštěvnické pauzy v zoo přibyly i nové stavby. Dostavělo se nové zimoviště pro vodní ptáky, vznikl i nový příbytek pro druh pekari Wagnerův. Do nového by se měla tato jihoamerická „prasátka“ přestěhovat jakmile se umoudří počasí. Zatím jsou k vidění ve výběhu naproti pavilonu šelem.

Přibyla i nová mláďata. Přírůstky mají například lemuři i některé drápkaté opičky. O čtyři mláďata se v březnu rozrostla skupina gundi saharských. Nového chovného hřebce najdou lidé ve výběhu zeber Burchellových. Do Jihlavy přicestoval jedenáctiletý samec z Dvora Králové nad Labem.

Nejčerstvější novinkou je nový chovný samec levharta perského, kterého chovatelé přivezli v pondělí večer. Dva a půl roku staré zvíře přicestovalo z polské zoo Plock. Jmenuje se Perun podle slovanského boha hromu, blesku a bouří. „Zatím se rozkoukává a zvyká si na nové prostředí,“ informoval mluvčí.

Samice za Perunem zatím z Atén nemůže

V nejbližší době k němu přibude i nová samice ze zoo v Aténách. „Její příjezd poněkud komplikují koronavirová opatření. Proto s dovozem čekáme, až se situace opět trochu rozvolní. Nechceme riskovat, že bychom s levhartem uvázli na hranicích,“ uvedl Maláč.

Jihlavská zoo se tím připravuje na sestavení nového chovného páru levhartů. Patnáctiletého samce, který byl dosud v Jihlavě, chovatelé koncem minulého týdne odvezli do maďarské zoo v Nyíregyházi, kde vytvoří chovný pár s tamní samicí.

Výměna zvířat se uskutečnila na základě doporučení koordinátora evropského chovu. Původní samec byl v Jihlavě nějakou dobu sám poté, co jeho partnerka uhynula během nepostupujícího porodu svého prvního mláděte.

Spojit původní pár se podařilo po velmi dlouhé době a zoo to vnímala jako velký úspěch. „Samec si velmi dlouho zvykal na samici. Když se je konečně podařilo spojit a samice zabřezla, zemřela bohužel při porodu. Pitva pak prokázala, že měla jedno abnormálně velké mládě, které uvázlo v porodních cestách,“ vysvětlil mluvčí zahrady.