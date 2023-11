Ledová plocha v Kotlině se propadá, brodský stadion dostane novou a užší

Ledová plocha havlíčkobrodské Kotliny je na hraně životnosti. V trubkách položených pod ledem jsou praskliny, místy se konstrukce propadá. Závad přibývá a s nimi rostou i náklady na výrobu a údržbu ledu.

„Betonová plocha pod ledem není rovná. Tloušťka ledu kolísá mezi třemi a osmi centimetry, což klade zvýšené nároky na dodávku energií pro chlazení. Kvůli propadům plochy a průhybům není možné dokonale vyčistit potrubí. A nečistoty brání plynulému průtoku chladicího média,“ popsal potíže Václav Lacina, ředitel technických služeb, jež se o provoz zimního stadionu starají.

Vedení radnice se tak rozhodlo k radikálnímu kroku. V příštím roce celou ledovou plochu včetně podkladních vrstev odstraní a položí znovu. Tentokrát lépe, rovně a včetně všech potřebných izolací. Ve finále to má vypadat tak, že by se měly chladit pouhé tři centimetry ledu.

Když už bude správce Kotliny věnovat takovou pozornost podloží ledové plochy, zároveň upraví i ji. Znamenat to bude jediné. Ledová plocha, která patří k největším v republice, se zmenší na standardní rozměry NHL, na něž přechází i evropské stadiony. Z 60 na 30 metrů se zúží na 60 ku 26 metrům. Na každé dlouhé straně se uberou dva metry.

Nové, moderní a bezpečnější by měly být po rekonstrukci flexibilní mantinely. A rovněž všechny střídačky, trestné lavice i box časoměřičů. Naložit bude třeba i se dvěma metry navíc na každé straně, tudíž budou nově napojeny tribuny.

Pokud vyjdou obě dotace, má to Brod zdarma

Na rekonstrukci je již hotový projekt, který předpokládá náklady ve výši 48,5 milionu korun. „Národní sportovní agentura vyhlásila dotační program na obnovu sportovní infrastruktury pro obce. O tuto dotaci budeme usilovat,“ řekl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Z programu by město mohlo získat až sedmdesát procent nákladů, nejvíce 40 milionů. „Navíc Kraj Vysočina slíbil městům přispět částkou 50 milionů na obnovu sportovišť. Kdybychom oba programy spojili, měli bychom rekonstrukci zadarmo,“ podotkl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Brod by se do oprav ovšem pustil i v případě, že by uspěl jen v jednom případě. Druhou část by pak pokryl ze svého vlastního rozpočtu. „Rekonstrukce je nutná. Navíc nám do budoucna ušetří náklady na provoz a údržbu ledové plochy o třicet procent,“ upozornila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Podle ní by práce měly trvat pět až šest měsíců. Velmi těsně by se tak vešly do letní přestávky mezi hokejovými sezonami. Rekonstrukce může začít nejdřív 11. března. O den dříve hrají svůj poslední domácí zápas junioři BK Havlíčkův Brod. A-mužstvo doma končí o týden dřív. Oba týmy pak ale mohou hrát play-off, které sezonu může prodloužit klidně až do druhé půlky dubna.

Je tedy jasné, že hokejisté o letní tréninkové dávky na ledě v Kotlině přijdou a budou muset pro přípravu hledat azyl. Ten se může protáhnout až do začátku nové sezony, kdy je možné vyměnit domácí zápasy za venkovní.

„O všech těchto aspektech víme a budeme je řešit. Zatím nemáme detailní plán, budeme ho teprve tvořit a upřesňovat. Každopádně ale s odstávkou ledové plochy počítáme a za její rekonstrukci jsme nesmírně rádi,“ vzkázal hrající manažer druholigového A-týmu a místopředseda výkonného výboru BK Havlíčkův Brod Lukáš Endál.

Na užší plochu si hokejisté zvyknou rychle

Hokejisté vítají i zúžení ledové plochy. Užší rozměry se čím dál častěji objevují na zimních stadionech napříč republikou, postupně na ně přechází jednotlivé kluby. „Je to čistě individuální, jak se kdo na jak široké ploše cítí. Kotlina pro nás ale bude domácí, takže si zvykneme velice rychle. Já osobně šířku hřiště neřeším,“ dodal Endál.

Ledová plocha havlíčkobrodské Kotliny je plně vytížená. Vedle druholigových hokejistů BK - včetně všech mládežnických a žákovských kategorií - ji využívají krasobruslařky, děti pro výuku bruslení, veřejnost i rekreační hokejisté pro svou okresní amatérskou ligu.

Zimní stadion v Kotlině, úzkém údolí v parku Budoucnost na Cihlářském potoce, vznikal v padesátých letech minulého století. První umělý led zde byl vyroben v polovině září 1957. V roce 1980 byl stadion zastřešen. O patnáct let později byl opláštěn a v roce 1998 ho doplnil plavecký bazén. Dnešní podobu areálu dala v roce 2005 tělocvična.

Zatím poslední větší balík peněz poslala radnice do technologie chlazení na zimním stadionu před pěti lety. Tehdy za patnáct milionů instalovala nový systém, který o plných 90 procent snížil potřebu nebezpečného čpavku.

„Jde o stavbu, která není vidět, ale která výrazně přispívá k bezpečnosti obyvatel města. Výhodou je i snížení nákladů souvisejících se servisem a údržbou,“ zdůrazňoval v tu dobu tehdejší starosta Jan Tecl (ODS).

Obnovit ledovou plochu v Kotlině původně město chtělo už v letošní roce. Mimo jiné i z důvodu šance na získání dotace byly práce o rok posunuty.