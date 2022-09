Brod kvůli úspoře energií vymění chlazení a citelně zúží ledovou plochu

V současné době patří ledová plocha stadionu v Kotlině k největším v celé republice. Má maximální povolené rozměry 60 krát 30 metrů. Do roka by však o tuto vymoženost měla přijít. Kluziště se zúží na rozměry kanadsko-americké NHL 60 krát 26 metrů, na něž se postupně přechází i v Evropě.

„My zúžení ledové plochy podporujeme. Užší hřiště hokej zrychlí, hra bude atraktivnější,“ slibuje si od novinky David Kozlík mladší, manažer hokejového A-týmu BK Havlíčkův Brod. Vedení města projekt s hokejisty konzultovalo a získalo pro něj podporu.

Zúžení ledové plochy je ale jen jeden z aspektů chystané rekonstrukce. A navíc ne ten zcela hlavní. Tím nejdůležitějším je modernizace rozvodů chlazení a dosažení úspory ve spotřebě energií.

„Podle propočtů bychom měli po rekonstrukci ušetřit na chlazení ledové plochy patnáct až dvacet procent energie,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Pod betonem dosud chybí izolace

Nejzásadnější novinkou by mělo být doplnění izolací a „zateplení“ podkladových vrstev pod ledovou plochou. „Už teď máme pod ledem tři podkladové vrstvy a není možné přidat další. Musíme to tudíž celé rozkopat, přidat izolace a položit všechny vrstvy znovu,“ přiblížil Ondřej Kotěra z technických služeb, které mají správu zimního stadionu na starosti.

Práce to nebudou jednoduché a už vůbec ne levné. Na kolik vyjdou, naznačí projektová dokumentace. Projektanta radnice nyní hledá. „Počítáme, že se bude jednat o investici v řádech jednotek milionů korun,“ naznačil Stejskal.

Dělníci budou muset vykopat současné podloží ledové plochy a vše pokládat znovu. Stejně tak budou muset zabudovat nové rozvody chlazení. Práce se ale dotknou i navazujících objektů a zařízení.

„Nové budou mantinely i střídačky, trestné lavice i box časoměřičů. Potřeba bude rovněž zajistit návaznost na tribuny. Prostor střídaček a trestných lavic bude totiž o dva metry širší,“ vyjmenoval Ondřej Kotěra.

Vše se má stihnout v letní přestávce

Na to, o kolik půjde práce, bude mít jejich zhotovitel minimum času. Radnice chce vše stihnout v letní přestávce mezi hokejovými sezonami. Ta začínající hokejovému A-týmu skončí nejdříve 8. března, poté následuje ve 2. lize play off, které se může hrát až do poloviny dubna. A před další sezonou se led začíná mrazit už v srpnu.

Rekonstrukce chladicích rozvodů pod ledovou plochou navazuje na investice do nové strojovny před čtyřmi lety, v níž se nachází hlavní technologie pro chlazení. „Kde jsme minule skončili, tam nyní začneme,“ poznamenal Kotěra.

V roce 2018 došlo k instalaci dvou pístových kompresorů s automatickou regulací výkonu. Investicí za 15 milionů korun se snížila rizika spojená s užíváním nebezpečného čpavku o zhruba 95 procent a zároveň se umožnilo využití odpadního tepla pro ohřev vody v sousedním plaveckém bazénu.