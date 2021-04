Návrat k neakutním operacím nemocnice odkládají, mají moc covid pacientů

„Situace se trochu zlepšuje, ovšem nijak rychle se nám nemocnice nevyprazdňují. Nejproblematičtější je to stále v té novoměstské, byť tam nyní už nejsou kapacity na sto procent plné,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.



Nemocnice proto zatím odkládají návrat k plánovaným operacím. „Od pondělí 19. dubna budeme touto operativou pouze doplňovat akutní výkony. Pokud bude situace příznivá, přistoupí se k operacím ve větším rozsahu začátkem května,“ uvedla mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Se zahájením plánovaných operací chce alespoň tři týdny vyčkat jihlavská nemocnice. „Zatím máme zablokováno mnoho lůžek jak ve standardní péči, tak hlavně v péči intenzivní. Aktuálně máme hospitalizováno s covidem 80 lidí z toho na JIP a ARO patnáct,“ uvedl ředitel nemocnice Lukáč Velev.

Jak dodal, péče o tyto pacienty blokuje velké množství personálu i kapacity intenzivní péče. „Jakmile se počet nemocných s covidem-19 sníží tak, abychom mohli uvolňovat lůžka a personál, bude i prostor pro rozšíření služeb. S ohledem na setrvačnost a zpoždění mezi nákazou a nutností hospitalizace, to odhadujeme na dva až tři týdny. Nikdo samozřejmě neví, jak se projeví současné rozvolnění,“ konstatoval.



Operační sály nemocnice jsou teď podle mluvčí Moniky Zachrlové vytíženy na padesát procent. „Provádí se akutní a neodkladná operativa,“ dodala.

Z 15 tisíc školáků byli jen čtyři pozitivní

Podle krajského hygienika Jiřího Kose se počet nově nakažených nyní pohybuje v denních přírůstcích kolem čísla 250. „Je to zhruba o polovinu méně než na vrcholu této vlny. Bohužel přetrvává stále vysoký počet úmrtí. Prakticky denně to je do 10 osob,“ poznamenal Kos.

Tento týden se začalo s testováním dětí, jež se vrátily do rotační výuky ve školách. Podle Kose bylo v pondělí v kraji otestováno 15 324 školáků. Z toho jen čtyři děti byly pozitivní.

Očkovací centra se nyní připravují na proočkování další věkové skupiny od 65 let. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka (ODS) se počet celkem podaných vakcín tento týden přehoupl přes 100 tisíc.

Provoz velkých očkovacích center je využíván zhruba na 50 procent. Každé proočkuje týdně 2,5 až 3 tisíce osob.



26. dubna otevřou další očkovací centra

„V okamžiku, kdy budeme mít k dispozici více vakcín, můžeme očkování zrychlovat a lidem nabídnout ještě rychlejší objednávání a to i těm, kteří využili možnosti přeregistrace z ordinací praktických lékařů,“ uvedl hejtman.

„Většina z krajských očkovacích center už nabízí termíny očkování ročníkům 1950, postupně jsou opakovaně zasílány výzvy k očkování těm učitelům, kteří vakcínu odložili například z důvodu nemoci nebo ji rušili. Intenzivně jsou očkováni pacienti s chronickým onemocněním,“ doplnil hejtman Schrek.

Nejrychleji jsou nyní termíny přidělovány očkovacími centry ve Žďáře nad Sázavou, v Novém Městě na Moravě a Jihlavě.

V týdnu od 26. dubna by se na Vysočině mělo začít rovněž očkovat ve čtyřech nových očkovacích centrech menšího typu. Konkrétně v Přibyslavi, Počátkách, Chotěboři a Velkém Meziříčí. Využití těchto center bude podle hejtmana záviset na množství vakcín, které by se mělo v květnu opět navýšit.