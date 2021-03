Vysočina je zřejmě na vrcholu epidemie, má plné nemocnice a málo vakcín

„Měli jsme o víkendu nemocnice prakticky obsazené, a to jak na standardních lůžkách, tak na lůžkách intenzivní péče. Teď se situace mírně zlepšila. Část lůžek se uvolnila, ale je to opravdu pouze v jednotkách čísel,“ popsal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).



Aktuálně je v pěti krajských nemocnicích s covidem-19 hospitalizováno 86 lidí na lůžkách intenzivní péče. „Dalších 350 covid pozitivních pacientů máme na standardních lůžkách. Obsazenost je 80 procent,“ nahlédl do aktuální statistiky Novotný.

Nejhorší situace byla o víkendu a pak ještě v pondělí. „Na intenzivní péči jsme měli v neděli 103 lidí, v sobotu dokonce 104. Nyní se to trochu uvolnilo - bohužel úmrtími,“ přiblížil náměstek hejtmana.

Na 100 procentech obsazenosti intenzivní péče byly o víkendu nemocnice v Novém Městě na Moravě, Třebíči a také v Jihlavě. „Havlíčkobrodská nemocnice měla jenom jedno volné místo na intenzivní péči a v Pelhřimově to byla tři místa,“ dodal Novotný.

Situaci se daří zvládat i vzájemnou výpomocí

Dlouhodobě nejvytíženější nemocnicí je v tomto smyslu novoměstská. Tam totiž byla stoprocentní obsazenost jak na jednotkách intenzivní péče, umělé plicní ventilaci, tak na standardních lůžkách.

„V tuto chvíli se v Novém Městě jedno lůžko na intenzivní péči uvolnilo. Jinak je ale plná umělá plicní ventilace i standardní lůžka,“ upozornil ve čtvrtek dopoledne Novotný.

Nedostatek lůžek řeší nemocnice na Vysočině vzájemnou výpomocí. „Zatím jsme museli z Nového Města převážet na umělou plicní ventilaci jednoho pacienta. Přesouvali jsme ho do nemocnice v Havlíčkově Brodě,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Kraj Vysočina, který ve čtvrtek jednal o situaci na pravidelném krizovém štábu, neuvažuje o vyhlášení stavu hromadného postižení osob. Nutná není ani mezikrajová výpomoc.

„Pokračovat chceme dál stejně nastavenou strategií. Situace se daří zvládat díky úsilí krajského koordinátora intenzivní péče a všech intenzivistů, kteří se snaží s lůžky pracovat a navzájem si pomáhají,“ pověděl Novotný.

Podle krajského hygienika Jiřího Kose epidemická situace na Vysočině stagnuje. „Pohybujeme se nyní kolem 500 nových případů za den. Pokud se to o Velikonocích nějak nezvrhne, očekávám, že následně by mohl počet nových případů pomalu klesat,“ pravil náměstek.

Očkovací centra musela omezit provoz

Nepříznivá situace panuje v případě vakcinace proti covidu-19. Není totiž čím očkovat.



„Před čtrnácti dny jsme dostali jedenáct plat vakcíny, o týden později jenom čtyři, tento týden šest a na příští týden je plánovaný stejný počet. Pak bychom se měli opět dostat až na jedenáct plat a postupně by se měl tento počet navyšovat. Ale uvidíme, jak to bude,“ řekl Novotný.

Velkokapacitní očkovací centra na Vysočině musela kvůli tomu zredukovat počet očkovacích dnů a nyní se zaměřují především na revakcinaci druhou očkovací dávkou.



„Potřebujeme mít vakcíny především na druhé dávky. Proto velmi obezřetně organizujeme nové termíny očkování,“ připomíná Novotný a předpokládá, že se nyní vakcinace na čtrnáct dní zpomalí.

Na Vysočině funguje celkem pět velkokapacitních očkovacích center. Hejtmanství nadále jedná s menšími městy, která chtějí mít vlastní očkovací centrum. Taková místa už fungují například v Třešti a v Telči. Přidat by se chtělo například Velké Meziříčí.

Zásadní pro vznik takového centra je zajištění zdravotnického personálu. To je i důvodem, proč Velké Meziříčí ustupuje od svého záměru vytvořit vakcinační středisko v Kulturním domě Jupiter a jedná o umístění v soukromé nemocnici Mostiště.

Na příští týden svolávají ve Velkém Meziříčí kvůli tomu mimořádné zastupitelstvo. Rozhodovat se bude o poskytnutí finančních prostředků nemocnici ve výši dvou milionů korun.

„Tato částka zajistí očkování 150 lidí denně. Očkovací místo bude fungovat nejméně do konce června. Kapacita by měla zajistit proočkovanost obyvatel Velkého Meziříčí i přilehlého okolí do letních prázdnin,“ uvedla Zuzana Najtová z velkomeziříčské radnice.