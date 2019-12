Jihlava 130 milionů nechce, zastupitelé o kasinu vůbec jednat nebudou

Nešlo by však o jednorázovou platbu, ale o deset splátek během deseti let, tedy celkem 13 milionů ročně po dobu deseti let. Na oplátku by společnost Rebuy Stars mohla v Jihlavě - v nově chystaném nákupním centru Aventin u výpadovky na Pelhřimov - vybudovat kasino.

Jenže něco takového by zároveň znamenalo prolomení vyhlášky zakazující hrací automaty a videoloterijní terminály v katastru Jihlavy. Společnost navíc ještě požaduje v tomto směru záruku exkluzivity, tedy že by ve městě jiné podobné zařízení už vzniknout nemohlo.



V koalici panuje většinová shoda, podle které město nehodlá zákazovou vyhlášku prolomit. Městská rada proto ani nenavrhla tento materiál k projednání na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Podle primátorky Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) je problémem především požadovaná záruka exkluzivity. „Zde vnímáme rozpor s platnou právní úpravou České republiky, zejména se zákonem na ochranu hospodářské soutěže,“ uvedla pro ČTK.



Se zákazem se ve městě snížila kriminalita i počet závislých lidí

O problematice chce v následujících týdnech ještě debatovat ODS. „V situaci, kdy nevíme, z čeho budeme sport v budoucnu financovat, je velmi nerozumné takovou nabídku odmítnout jen na základě emocí, nepřesných tvrzení a zavádějících frází,“ tvrdí náměstek primátorky Petr Laštovička.

„Z hazardu je v nemalé míře financován sport nejen v Česku, ale všude ve světě. A pokud to chceme v Jihlavě dělat jinak, čeká nás určitě ještě náročná debata o tom jak,“ dodal.

Podle ředitele městské policie Jana Frence zmizelo v roce 2015 z města 1200 automatů a video terminálů, což podle něj zklidnilo situaci. „Podle našich kriminalistů je neexistence automatů v Jihlavě nepochybně jedním z faktorů, které se podílejí na poklesu majetkové trestné činnosti,“ potvrdila ve zprávě také krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Vyhlášku zakazující hazard podpořili také lékaři z Psychiatrické nemocnice v Jihlavě. „V našich ambulancích se nyní setkáváme s mnohem menším množstvím zoufalých gamblerů, kteří do hospod chodili utrácet sociální dávky a peníze svých dětí,“ uvedla primářka oddělení závislostí Jana Bartesová ve zprávě. Hráči se podle ní ale přesouvají na dostupný online trh. Proto by bylo potřeba upravit i centrální legislativu, dodala.