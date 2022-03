Rakve, krev, upíři a hrůza. Hororová výstava na zámku je jen pro otrlé

Koho bude také možné potkat na výstavě Anna Rosina Listius Krásná a vzdělaná manželka uherského palatina Stanislava III. Thurza si prý v ničem nezadala s Alžbětou Báthoryovou. Byla v týrání svých poddaných snad ještě krutější než obávaná Čachtická paní a navíc se neomezovala pouze na mladé ženy, ale i na muže, děti a staré ženy. Pro svoji krutou povahu a sadistické sklony byla nazývána Šintavskou bosorkou. Obklopena byla skupinou čarodějnic a traviček. Své oběti vědomě a dlouze trýznila na mučidlech ve sklepeních svých hradů. Při této činnosti se podle zápisů ve smolných knihách dostávala do jakéhosi transu, při kterém se potírala krví svých obětí. Ačkoliv o jejím řádění vědělo celé Slovensko, dokud se její činy týkaly „jen“ poddaných, nikdo s tím nic nedělal. Své hrozné činy totiž páchala v tajnosti. Ostatky umučených zakopávali služební potají s tím, že zemřeli na tyfus. Pak ale Anna Rosina, v roce 1637, sáhla i na osobu urozenou - zemanku Magdalénu Szolosi, kterou tak krutě ztýrala, že nešťastnice na následky mučení zemřela. V následném procesu proti sadistické vraždící šlechtičně vystoupilo osmdesát svědků. Nakonec se jí podařilo prokázat „jen“ dvanáct vražd a obviněna byla i z čarodějnictví a praktikování černé magie, za což byla odsouzena ke ztrátě majetku a setnutí hlavy. Díky vlivu její rodiny na královském dvoře jí Ferdinand III. udělil milost a rozsudek byl změněn na doživotní domácí vězení na jejím vlastním hradě Šintava. Zdroj: Letohrádek Mitrovských Brno Správce Jan Alois Ulrich Vrchní správce žďárského velkostatku zemřel 22. února 1817. Mimořádně neoblíbený úředník se stal postavou mnoha příběhů. „Měl smůlu na dobu, ve které žil. Byly koaliční války, odvody, rekvizice. Většina vrchních úředníků to pak odskákala právě v pověstech. Zajímavé je, že Ulrich byl mezi lidmi tak moc zažitý ještě ve 20. století,“ popsal žďárský historik Stanislav Mikule. Podle některých verzí strašidlo, dle jiných dokonce poslední upír v českých zemích. „Vzhledem k příběhům s ním spojeným bych ho označil za revenanta. Jako upíra ho proslavil Arnošt Vašíček ve Strážci duší,“ podotkl Mikule. Obživlý Ulrich se po nocích proháněl na polích i zámeckou alejí na koni s býčí hlavou, pořádal vyjížďky v kočáře s ohnivým spřežením v noci a s bezhlavým ve dne nebo rozhazoval lejstra zámeckým úředníkům. Na mostě k dvoru Lyra pak trestal nepoctivé úředníky i řezníka Domina, který se se správcem rozhodl vypořádat. Ulrich jako důsledný úředník respektoval při svých posmrtných kouscích katastr Žďáru-Zámku. Přestal s tím až po otevření rakve, kde leželo nedotčené Ulrichovo tělo. Popravčí mu sťal hlavu, pak do ní nasypali pytlík máku a uložili ji zpět. „Podle pověsti nebude svoje okolí děsit tolik let, kolik má v hlavě zrnek máku,“ vypráví Mikule. Není sice doloženo, zda byl pohřben na Dolním hřbitově, nebo na Zelené hoře, v každém případě po úpravách obou prostor byly podmínky pro Ulrichův návrat splněny. „Ale nebojte se, straší především nesvědomité úředníky,“ dodal historik. (bar)