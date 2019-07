Ať zaprší! Jinak bude úroda brambor slabší, varují pěstitelé z Vysočiny

Ať pořádně zaprší, přejí si pěstitelé brambor (nejen) z Vysočiny. Nedostatek vláhy v půdě je znát v mnoha dalších zemích Evropy.

Zatímco rané odrůdy už jsou v některých tuzemských oblastech úplně sklizeny, nyní se v hlíně rozhoduje o kvalitě a množství brambor vhodných na uskladnění.

„Prožili jsme mimořádně složitou bramborářskou sezonu. Vládla jí vyšší až vysoká cena,“ připomněl včera při Polním dnu Europlantu ve Velké Losenici na Žďársku Jiří Procházka, jednatel obchodní a šlechtitelské společnosti Europlant.



V obchodech byly na konci zimy a na jaře ceny rekordní, podle Českého statistického úřadu se vyšplhaly přes 22 korun za kilogram.



A podobná situace se dá očekávat i letos. Sezonu by podle Procházky mohly zvrátit pouze deště, které by podpořily vyšší výnosy. O dalším vývoji ceny hodně napoví 30. a 31. týden, dosud cena pomalu klesala.



Podle Jörga Eggerse z německého Europlantu se letos v Evropě pěstují brambory na větší ploše než loni, většinou jde však o nasmlouvané zakázky k dalšímu zpracování na škrob, hranolky, chipsy nebo kaše.„Trh toto navýšení příliš neovlivní,“ míní Eggers.

Českých brambor je nyní dost

Naopak jako strašák na pěstitele působil pohled na červnové počasí, které bylo o více než čtyři stupně teplejší, než je třicetiletý průměr.



Aktuálně se v tuzemských obchodech prodávají převážně české brambory, jejich cenu však podle Českého bramborářského svazu ovlivňují ještě dozvuky právě loňské nepříznivé sezony, kdy v Evropě chybělo kvůli neúrodě 8 až 10 milionů tun konzumních brambor.

V řadě států, odkud Česko dováží, poptávka na jaře převyšovala nabídku. „Nedostatek brambor dal závdavek k tomu, aby farmářské a potažmo i spotřebitelské ceny stoupaly,“ připomněl Josef Králíček, nový předseda Českého bramborářského svazu (ČBS).



České zásoby došly už v lednu či únoru, dvacet tisíc tun měsíčně se pak muselo podle ČBS dovážet.



„Na začátku nové sklizně je cena raných brambor obvykle dána tím, jaké je množství starých brambor vklimatizovaných skladech v zahraničí. A tam bylo množství minimální. Startovací cena proto byla nyní výrazně vyšší než v minulém roce,“ porovnal Králíček.



Ceny ovlivní i úroda na Vysočině

Čeští bramboráři dodávají podle předsedy ČBS rané brambory za 7 až 10 korun na kilogram, zatímco němečtí producenti za 12,50 korun. „Tím pádem se žádné brambory k nám nedováží a obchoduje se s domácí produkcí,“ uvedl Josef Králíček.

V supermarketech se „akční“ spotřebitelské ceny nyní pohybují kolem 15 korun za kilo. Podle ČBS tak řetězce reagují na nižší spotřebu v létě.



Rozhodující pro další vývoj na trhu teď podle Králíčka bude úroda na Vysočině. „Tady se pěstují hlavně brambory na uskladnění, které se sklízí v září. Porosty jsou v pořádku, pokud přijdou do konce července nebo první srpnové dekády deště, produkci to pomůže. Jinak už by byly porosty postiženy suchem, které by hlízám uškodilo,“ obává se šéf bramborářského svazu.



Situace na Vysočině se liší podle jednotlivých oblastí, solidní je díky vyšším srážkám situace na Žďársku či v přilehlých oblastech Havlíčkobrodska. Některým lokalitám naopak významně uškodily bouřky s kroupami.



I když na Vysočině rok od roku ubývají desítky hektarů osázených bramborami, pořád je tento kraj v Česku jedničkou. „Meziročně vkraji ubylo 120 hektarů. Naopak se čím dál více brambor pěstuje ve Středočeském kraji, který je dvojkou v produkci. Brambory se stěhují do příznivějších oblastí,“ soudí Králíček.

Za jednu z příčin považuje to, že spotřebitelé dávají u konzumních brambor přednost hladké slupce, jíž bramboráři na Vysočině hůře dosahují.

Mezi tradiční pěstitele na Vysočině patří také ZD Velká Losenice. „Brambory letos pěstujeme na 185 hektarech. Z toho 90 hektarů je nasmlouváno pro Intersnack Choustník,“ zmínil předseda družstva Vladimír Halík tradičního výrobce chipsů.