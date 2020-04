Za pouhý měsíc vyvinuli ventilátor pro čas nouze, už se chystá výroba

Až pět set nových plicních ventilátorů CoroVent plánuje vyrobit během následujících dvou až tří týdnů pro potřeby České republiky třebíčská skupina technologických firem MICo Group.

Vývoj ventilátoru podpořila COVID19CZ, společná iniciativa technologických firem a IT nadšenců zaměřená na pomoc v boji s koronavirovou nákazou.

„Není to standardní plicní ventilátor, je to stroj pro zálohu v okamžiku, kdy už by v případě možné druhé vlny ty klasické stroje nebyly k dispozici. Tento přístroj má jednodušší ovládání, malý displej, je robustnější, aby mohl případně sloužit i v polních podmínkách. Na druhou stranu jej nelze porovnávat s klasickým plicním ventilátorem, který se dá použít na sedmdesát různých zdravotních stavů. Toto je přístroj primárně určený pro nasazení při epidemii covid-19,“ popsal Jiří Denner, majitel a jednatel MICo Group, v níž se na vývoji a výrobě zařízení podílí pět firem.

Vývojářům trvala cesta od prototypu k první malé testovací sérii pouhý měsíc. „Certifikace na ministerstvu zdravotnictví by se měla uskutečnit v příštím týdnu, abychom mohli reálně začít stroje vyrábět a dodávat,“ pověděl Denner.

Vyrobí 2,5 tisíce ventilátorů týdně

Firma bude podle Jiřího Dennera schopna při plném nasazení za třísměnného provozu denně vyrobit 200 až 300 ventilátorů.

„Nyní máme požadavky z celkem dvanácti českých nemocnic na 180 strojů, to je akutní potřeba, kterou chceme řešit primárně,“ pravil Denner.

Při vývoji ventilátoru výrazně technikům pomáhali experti z Českého vysokého učení technického (ČVUT). „Jsou to odborníci, kteří na vývoji ventilátorů pracují už 25 let. Díky tomu se nám 99 procent technologie stroje podařilo vyřešit na první dobrou,“ podotkl Denner.

S firmou podle něj jednají i zahraniční zájemci, kterým by MICo dodávalo ventilátory po uspokojení českých dodavatelů. Jsou například z Německa, Španělska, Itálie či Jordánska a dalších zemí Blízkého východu.

„Máme poptávku asi na šest tisíc strojů, od konce května bychom měli být schopni dodávat až 2,5 tisíce strojů týdně. Subdodavatele i spolupracující firmy vybíráme tak, abychom maximálně podpořili firmy vyrábějící v České republice, využili jejich kapacity a v době, kdy práci nemají, jim práci dali,“ řekl Denner.

Plicní ventilátor dýchá za pacienta, jenž je po tu dobu v umělém spánku. Ventilátor sám o sobě nemoc neléčí, pouze odlehčuje plicím nemocného, aby jeho tělo mělo víc energie na zápas s chorobou.

Na prototypu ventilátoru CoroVent jsou desítky podpisů těch, kteří se na jeho vývoji podíleli. „Z toho přístroje bude jednou muzejní kousek s vysokou hodnotou podpisů těch osobností, jež se na něm podílely,“ směje se Denner.

Plicní ventilátor CoroVent pro Českou republiku bude stát asi 160 tisíc korun, jeho reálná cena je ale podle Dennera o pětinu vyšší, protože řada firem komponenty pro první sérii dodala zdarma. „Je třeba si uvědomit, že klasický plicní ventilátor stojí v rozmezí 600 tisíc až 1,5 milionu korun,“ upozornil.

Žďárská firma zvládne až 50 skříní denně

Do výroby plicních ventilátorů se zapojila též žďárská inženýrská společnost DEL. I ona se stala součástí širší iniciativy technologických firem COVID19CZ a od minulého týdne denně vyrábí desítky nerezových skříní pro plicní ventilátory. Ty jsou výsledkem urychleného vývoje týmu odborníků z pražského ČVUT.

DEL proto nově vyrábí nerezové skříně pro plicní ventilátory, jež vyvinuli v rekordně krátkém čase experti z ČVUT.

„Na projektu plicních ventilátorů spolupracujeme s třebíčskou firmou MICo Group. U nás se už rozběhla výroba ovládací skříně, předpokládá se, že jsme schopni se podílet i na kompletaci finálních výrobků. Nyní počítáme s výrobou přibližně 50 ventilátorů za den, jsme však připraveni kapacitu podle potřeby násobně zvýšit,“ pověděl Jiří Kabelka, výkonný ředitel společnosti DEL. Ta se rovněž připojila k iniciativě výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Pro tisk ochranných štítů poskytla materiál a 3D tiskárnu.

Zaměstnanci firmy DEL zajistili rozvoz už více než tří tisíc ochranných štítů do nemocnic na Vysočině a v Jihomoravském kraji.

Ve Žďáře nad Sázavou se do výroby ochranných štítů sdružilo už dvacet tiskáren. Výrobu a distribuci koordinují dobrovolníci.