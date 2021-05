Silnice přes řeku Sázavu bude neprůjezdná, oprava mostu ale musí počkat

Rekonstrukce mostu na silnici II/150 před světelským zámkem byla něčím, čeho se lidé ve městě báli. Pětitisícovou Světlou měla rozdělit na dvě části, přičemž přes řeku se řidiči měli dostávat až desítky kilometrů dlouhou objížďkou přes Příseku a Okrouhlici.

Nyní však Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) oznámila, že se oprava musí o rok odložit. „Do výběrového řízení na realizaci prací se k našemu zklamání nepřihlásil žádný zájemce,“ uvedl ředitel organizace Radovan Necid.

Proč se tak stalo, se s kolegy může jen dohadovat. „O důvodech můžeme pouze spekulovat. Vliv může mít charakter prací, finanční objem zakázky, požadavky na termín zprovoznění nebo třeba aktuální kapacita firem,“ pokrčil rameny.

Místní samosprávu, která s uzavírkou mostu spojila zahájení přeměny navazujících úseků Jelenovy a Sázavské ulice i první etapu přeměny náměstí Trčků z Lípy, takový vývoj hodně překvapil. „S krajem jsme to dva roky připravovali, aby to co nejméně zasáhlo do života našich občanů. A vypadá to, že zbytečně,“ řekl starosta František Aubrecht.

Krajští silničáři, kteří jsou investorem opravy mostu, zakázku přesunou do příštího roku. To samé ale radnice se svými opravami udělat nemůže. Na rekonstrukci náměstí i ulic přilehlých k mostu už vybrala dodavatele, podepsala s ním smlouvu a právě dnes mu předává staveniště. Práce mají začít 25. května.

V případě odložení rekonstrukce mostu na příští rok se proto bude muset změnit způsob jeho opravy. „To bude rozkopané náměstí a ve městě by další úplná uzavírka způsobila úplný chaos,“ vysvětluje starosta Aubrecht.

„Už nepůjde o opravu za úplné uzavírky, ale most bude vždy po jedné polovině průjezdný. To ovšem vyvolá prodloužení termínu opravy na čtyři měsíce,“ popsal Necid.



Novou veřejnou zakázku chtějí silničáři vyhlásit už letos v prosinci, aby práce začaly brzy na jaře.

„Silnici pod náměstím nyní uzavřít musíme“

Obyvatelé Světlé – a hlavně řidiči – si odsunutím rekonstrukce mostu nijak neuleví. Silnice spojující oba břehy Sázavy bude kvůli opravám navazujících ulic a křižovatky pod náměstím zavřená tak jako tak. K tomu přibude již zmíněné omezení na příští rok. „Silnici číslo 150 pod náměstím nyní uzavřít musíme. Je nutná rekonstrukce podzemních inženýrských sítí a bez vyloučení dopravy by to nešlo,“ vzkazuje světelský starosta.

Uzavírka má trvat necelé dva měsíce, alespoň od mostu na náměstí bude možné křižovatku projet nejpozději od 20. července. Veškeré práce pak v tomto místě mají skončit do 20. září.

„Zároveň tím skončí celá letošní etapa revitalizace náměstí. Práce budou pokračovat v březnu na ploše celého náměstí a potrvají až do konce roku,“ doplnil Aubrecht. Za revitalizaci náměstí město zaplatí celkem 62 milionů korun.

Pustí osobní dopravu do přilehlých uliček?

Že se po dva měsíce motoristé nedostanou přes řeku Sázavu, je pravděpodobné, nicméně ještě to zcela jisté není. V řešení je stále možnost, že by alespoň osobní místní doprava mohla křižovatku objíždět místními uličkami.

„Je podána žádost o posouzení na policii. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud by to ale bylo povoleno, týkalo by se to opravdu jen místní osobní dopravy, nikoho jiného. Nákladní a veškerá tranzitní doprava by musela přes Příseku a Okrouhlici,“ pravil František Aubrecht.

V případě kladného stanoviska policie by se mohlo jezdit do centra přes most a hned za ním do jedné z malých uliček podél řeky. Doprava odbočuje ulice Pěšinky, doleva Jelenova. V obou případech ale jde o uzoučké uličky určené pouze chodcům a cyklistům, do nichž auta za normálních okolností nesmí.

Odložením opravy mostu o rok se na jeho stavu nic nezmění, nebezpečným se pro řidiče nestane. „Most je podle poslední prohlídky ve velmi dobrém stavu,“ poznamenal Radovan Necid. Číselně vyjádřeno je na stupni dva, přičemž nejhorší, havarijní stav je sedmička.

Opravovat se ovšem musí kvůli nevyhovujícím mostním závěrům a zatékání do konstrukce mostu. „Jejich včasnou opravou předejdeme nákladnějším opravám v budoucnu,“ vysvětluje ředitel KSÚSV.

Zatím poslední rekonstrukci most podstoupil v roce 1998.