Obnova náměstí ve Světlé začne na jaře, život městečka podstatně omezí

O rekonstrukci hlavního světelského náměstí se mluví už mnoho let. Současné prostranství před radnicí a kostelem totiž příliš klasické náměstí nepřipomíná. „Vypadá spíš jako velká zatáčka,“ shodly se už před třinácti lety tehdy začínající architektky Adéla Středová a Simona Fišerová.

V roce 2007 se staly vítězkami soutěže na podobu nově opraveného náměstí, kterou po předchozí anketě mezi občany vyhlásila světelská radnice. Od té doby se postupně a pomalu na projektu pracovalo, ladily se detaily a návrh se mnohokrát i na žádost veřejnosti upravoval. Nyní konečně radnice přechází k realizaci záměru.

„Během října a listopadu bychom chtěli vybrat dodavatele celé zakázky. Chceme, aby se v příštím roce odehrála první etapa rekonstrukce, v roce 2022 by se mělo náměstí dokončit,“ přibližuje nyní světelský starosta Jan Tourek.

Náměstí dostane zcela nový povrch, upraveno bude vedení hlavní silnice i všech navazujících odboček, nové budou chodníky, mobiliář a také osvětlení. Před kostelem má vzniknout klidová zóna, lidé se mohou těšit rovněž na nové schodiště a kašnu.

Oproti původnímu návrhu ale prostor náměstí nakonec nerozdělí nově postavená budova, náměstí zůstane jako jeden celek.

„Revitalizované náměstí bude odpovídat 21. století. Bude pěkné, stylové, se spoustou zeleně a nákupní i klidovou zónou,“ shrnuje starosta.

Uzavírky silnice využije i kraj a opraví most přes řeku

Po dobu rekonstrukce budou ale lidé muset skousnout celou řadu omezení. Velké komplikace způsobí hned první etapa v příštím roce, při níž se bude pracovat zejména v nejnižší části náměstí, u odbočky na Ledeč nad Sázavou.

„Je tam obrovské množství inženýrských sítí, které je třeba opravit nebo vyměnit, a to včetně třeba kanalizace nebo vodovodu. Tato první etapa se vůbec bude týkat zejména podzemních rozvodů, což budou práce nejdražší, ale pro občana ve finále nejméně viditelné,“ říká starosta Tourek.

Hlavní silnice od Havlíčkova Brodu na Ledeč nad Sázavou bude muset být uzavřena. Toho hodlá využít i Kraj Vysočina, který by měl ve stejném termínu opravovat navazující silniční most přes Sázavu.

Toto období, podle odhadů trvající necelé dva měsíce, bude pro obyvatele města tím nejsložitějším. Ve Světlé totiž není přes Sázavu žádný jiný most, kudy by mohla být vedena objízdná trasa. Mezi nádražím a sklárnami je pouze lávka pro pěší. Hrozí tak, že oba břehy zůstanou v tom nejkrajnějším případě odděleny.

„Tuto dobu chceme řešit položením mostního provizoria. Chtěli jsme si provizorní mostní konstrukci někde vypůjčit, ale to by byly další náklady v řádech mnoha milionů korun. Ještě uvidíme, jak tuto situaci vyřešíme,“ zatím nejistě zmiňuje Jan Tourek.

S dalšími omezeními je nutné počítat v roce 2022 při druhé etapě rekonstrukce náměstí. V ní se práce dostanou už dál do náměstí a přinesou i viditelnější výsledky v podobě nových povrchů či mobiliáře.

Na opravené náměstí se náklaďáky na čas musí vrátit

Radnice ale už teď řeší, co bude po dokončení revitalizace náměstí a jeho opětovném otevření. Přímo jeho středem totiž vede silnice druhé třídy na Habry. Tu využívají i nákladní vozidla mířící z průmyslové zóny na Kolín.

„Ve špičce kolem třetí hodiny odpoledne tu ani není možné přejít,“ dodává starosta.

Tak to už město nechce a volá po změně. Může k ní dojít, ale nejspíš to bude trvat déle, než by radnice chtěla. Těžkou nákladní dopravu bude muset na opraveném náměstí chvíli přetrpět. Zákaz vjezdu nákladním vozům zřejmě nepovolí policie a přeložka, kvůli níž město už roky žádá kraj o nový most přes Sázavu, se dřív než za dva roky stavět nezačne.

„Děláme pro to vše. Připravujeme podklady pro územní rozhodnutí, vykupujeme potřebné pozemky. Ale je to spojnice dvou krajských silnic a záleží na kraji, kdy zařadí investici do rozpočtu,“ podotýká Tourek. Podle něj by se tak mohlo stát nejdříve v roce 2022.

Nová silnice by ústila na výpadovce na Havlíčkův Brod mezi sklárnami a Penny Marketem. Vedla by po současné pěší cestě zhruba dvě stě metrů k řece. Silniční most by pak nahradil dnešní lávku pro pěší. Spojka by vyústila v Nádražní ulici naproti železniční stanici. A touto ulicí by se jezdilo k železničnímu přejezdu a dále na Habry.

Podle posledních odhadů by celá rekonstrukce náměstí Trčků z Lípy mohla přijít na částku kolem 80 milionů korun. Přesná suma vzejde až z výběrového řízení. V případě nového mostu mezi sklárnami a nádražím se hovořilo zhruba o dvou stech milionech. Pro Kraj Vysočina v tomto případě bude nejspíš nutná i dotace.