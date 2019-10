Jablka s hřebíky, piškoty s vrutem. V Pelhřimově někdo ohrožuje řidiče

Na případ upozornila Česká televize, které poškozený řidič Radek Černý řekl, že kvůli podobným nástrahám hned dvakrát musel do pneuservisu. Poprvé najel na jablko s hřebíky, podruhé na piškot s vrutem. „Dá se to do piškotu a teď, kdy padá listí, tak to zakryje. Aby to nebylo vidět,“ uvedl Černý.



Celým případem se už zabývá pelhřimovská policie. „Ve dvou ze čtyř oznámených případů došlo k poškození pneumatiky projíždějících vozidel,“ potvrdila mluvčí Stanislava Miláčková.

„Případy prošetřujeme pro podezření ze spáchání přestupků proti občanskému soužití a proti majetku. V současné době vyhodnocujeme všechny získané poznatky a informace,“ doplnila.