Na křižovatce zemřelo šest lidí, než se ji stát rozhodl přestavět

„Obě tragické nehody měly společného jmenovatele, protože vždy jedno z těch vozidel z hlavní silnice odbočovalo. Řidiči na hlavní nedokázali včas reagovat, když auto jedoucí před nimi začalo odbočovat na Zvěrkovice,“ řekla mluvčí policie Dana Čírtková.



Část obchvatu Moravských Budějovic, zprovozněného v roce 2010, už si za krátkou dobu své existence vysloužila přízvisko „silnice smrti“. Nikoli neprávem, stalo se zde několik tragických nehod.

Tou nejvážnější byl střet fiatu se dvěma kamiony. V malém autě v prosinci roku 2016 zemřeli dva lidé, další člověk podlehl zraněním v nemocnici. Viníka pak poslal soud na tři roky do vězení. K poslední nehodě došlo jen kousek odtud letos v září. Při střetu tří aut tam zahynuli dva lidé.

K úpravám odbočky na Zvěrkovice by však mělo dojít pravděpodobně až v roce 2022.

„Přibudou tam řadicí pruhy, odbočka bude k hlavní silnici více kolmá. Čeká nás vypracování geometrického plánu, pak výkupy pozemků, žádost o stavební povolení a pak budeme hledat dodavatele. Je toho před námi ještě tolik, že realizaci v roce 2021 asi nestihneme, vidím to spíš na rok 2022,“ řekla Marie Tesařová z jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Podle ní přípravu záměru pozdrželo čekání na verdikt ministerstva dopravy, které rozhodlo, že se poblíž tohoto místa nebude rušit jiná nebezpečná odbočka ze silnice na obec Vesce, jejíž uzavření požadoval kraj.

„Policie tam nechtěla takovou blízkost těch dvou křižovatek s tím, že jde o nebezpečný úsek, řidiči tam nedodržují rychlost. No ale odbočka od Vesců tam tedy zůstane,“ podotkla Tesařová.

Muselo se čekat na šest smrťáků, zlobí se starosta Zvěrkovic

Starosta Zvěrkovic Štěpán Bartuněk blížící se přestavbu odbočky na svou obec vítá. Zvěrkovice to prosazovaly dlouhodobě.

„Už před dvaceti lety se mluvilo tom, že se tato křižovatka bude řešit, až tady budou nějaké smrťáky. Nakonec muselo být těch smrťáků šest. Místo je dobře značené, je tam omezení rychlosti na sedmdesát. Jenže co je to platné, když to omezení nikdo nerespektuje,“ zlobí se Bartuněk.

Na frekventované mezinárodní silnici, která Vysočinu protíná od severu k jihu, je podobně kritických míst celá řada.

Podle analýzy celostátní databáze dopravních nehod, kterou pravidelně vypracovává pojišťovna Allianz, je nejnebezpečnějším místem na Vysočině už od roku 2016 ostrá zatáčka na silnici první třídy nedaleko Svojkovic na Třebíčsku.

„Na stometrovém úseku mezi Svojkovicemi a Želetavou se odehrálo v letech 2016 až 2018 celkem sedm nehod, které skončily třemi těžkými zraněními,“ konstatoval mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Příští rok nebude na I/38 žádná oprava. I kvůli sčítání dopravy

Ostře lomenou zatáčku na horizontu z obou směrů díky předchozím přímým úsekům většina řidičů projíždí vysokou rychlostí. Toto místo však žádná přestavba nečeká.

„Je tam dostatečné dopravní značení, doporučená rychlost, reflexní červené šipky. Pokud někdo nerespektuje doporučenou rychlost, je to řidičská chyba a on pak může ze zatáčky vyletět. Pak tam může dojít k čelním střetům nebo auto skončí v poli u silnice,“ komentovala to Čírtková.

ŘSD však připravuje obchvat Stonařova a také nový plán obchvatu Želetavy a sousední obce Horky. V nové verzi by řidiči jedoucí směrem od Jihlavy měli Želetavu objet vpravo, za městysem se vrátit na silnici první třídy a obec Horky pak objíždět vlevo.

V příštím roce by se však neměla na celém úseku silnice I/38 na Vysočině dělat žádná oprava.

„Pět let tu silnici neustále opravujeme, takže v roce 2020 tam nebudeme dělat nic, aby se tam mohlo - zřejmě poprvé v historii - provést korektní sčítání dopravy,“ pověděla Tesařová.