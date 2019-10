V obci trpící tisíci aut na objížďce zkoušejí řidiče brzdit maketou radaru

Řidiči na sociálních sítích v poslední době řeší, zda je kamera na trojnožce postavená u silnice uprostřed obce funkční a hrozí jim pokuta, nebo jde pouze o atrapu.



„Už je tam zase.“ - „Občas tam bývá i v noci.“ - „Evidentně to funguje, na mě teda jo.“ - „Už je tam asi měsíc.“ To jsou jen některé reakce z fór, kde se řidiči informují o nehodách a radarech.

„Spousta řidičů v Račíně jezdí jako hovada, proto dali místní k silnici radárek,“ vyjádřil se expresivně jeden z obyvatel obce. „Připadá mi, že mnoho řidičů, i když to uvidí na poslední chvíli, přece jen přibrzdí. Určitý efekt to má,“ dodává s tím, že se trojnožka u silnice objevila koncem prázdnin.

Podle názoru dalšího z místních to takový vliv na zklidnění provozu nemá. „Lidé to asi prokoukli hned, nemyslím si, že by jezdili zodpovědněji. Provoz je tady výrazně silnější a řidiči navíc jezdí svižně. Sedmdesátka je tady úplně normální,“ reagoval jeden z račínských podnikatelů, který si nepřál uvést jméno.

Práce na hlavním tahu se výrazně zpozdily, obec na to doplácí

Dlouholetý starosta Račína Jiří Subý samotné zařízení vůbec komentovat nechtěl, obec jej tam podle jeho slov neumístila. Vyjádřil se pouze k letošní dopravní situaci.

„Ta je úplně zoufalá. Hrozně jsme se těšili na konec září, že už skončí uzavírka na silnici I/19, ale nestalo se,“ připomněl Subý, že práce na hlavní trase mezi Žďárem a Havlíčkovým Brodem se výrazně zpozdily.

Jak už MF DNES informovala na začátku října, termín se o celý měsíc prodloužil. Od listopadu do půlky prosince už by pak mělo na I/19 mezi Žďárem a obcí Sázava platit pouze částečné omezení.

Podle odhadu starosty Račína narostl provoz v jeho obci o padesát procent. „Už nám tady málem zajeli děti. Někdo tady jezdí i devadesátkou, nahoru nebo dolů, to je jedno, který směr,“ kritizuje Jiří Subý.

Ukazatel rychlosti při vjezdu do obce ve směru od Polničky sice zahrnuje i nápis „pozor děti“, ale na řidiče nezabírá. „Přitom nás to stálo nemalé peníze. Zvlášť v létě je tady obrovská frekvence dětí,“ líčí starosta.

Kabel, který od kamery trčí, končí v živém plotě u hospůdky...

Rovný úsek, ve směru od Žďáru z kopce, svádí k rychlé jízdě. Proto jsou místní rádi, když se k autobusové zastávce občas postaví dopravní policisté se skutečným radarem.

„Párkrát jsem tady dopraváky viděl. Ale přikazovat jim, aby se ukázali častěji, nemůžeme. Modlíme se, aby už objížďka skončila,“ vyjádřil se starosta Subý.

V Račíně bývá rušno hlavně v létě, míří sem turisté i cyklisté, na konci léta jsou okolní lesy plné houbařů. Funguje tu i hotel s minipivovarem, u rybníka Jordánu je umístěn rak, jedna z betonových plastik sochaře Michala Olšiaka.

Podle policie „radar“ v posledních dnech na místě nebyl, její mluvčí tak vycházela pouze ze zaslaného snímku.

„Z fotografie vyplývá, že se v tomto případě o měření rychlosti nejedná, neboť je zde postavena jakási trojnožka a na ní něco, co by mohlo připomínat radar nebo kameru,“ reagovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Pravděpodobně se jedná o maketu záznamového zařízení, které není způsobilé k měření rychlosti ani k pořizování záznamů. Otázka je, jestli je vůbec napojeno na elektrickou energii,“ dodala.

Pokud jede řidič podle předpisů, nic by ho nemělo rozrušit...

O porušení zákona o pozemních komunikacích podle policie nejde. „To se týká se mimo jiné pevných překážek, a to například kamenných nebo betonových sloupků, poutačů všeho druhu a dalších předmětů a zařízení pevně spojených se zemí. V tomto případě se o porušení zákona nejedná,“ vysvětluje mluvčí.

Jelikož je trojnožka umístěna v dostatečné vzdálenosti mimo komunikaci, neporušuje ani další paragrafy. „Pokud řidič jede podle předpisů, tak by jej nic podobného poblíž komunikace vůbec nemělo rozrušovat,“ uvedla Dana Čírtková.

Podle mluvčí policisté průběžně plánují zvýšený dohled nejen kvůli zmiňované objížďce.

„Se zvýšeným provozem lze předpokládat i zvýšené ‚neohleduplné‘ chování řidičů a my opravdu z kapacitních důvodů nejsme schopní být všude. Ale snažíme se pokrývat co nejvíc míst, kde dochází k protiprávnímu jednání. Hlavním účelem je zklidnění provozu,“ doplnila mluvčí Čírtková.