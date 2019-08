Piloti si stěžují na nekvalitní opravy vrtulníků, premiér slíbil nápravu

LOM Praha je státní strategický podnik, který se soustřeďuje na opravy a modernizaci letecké techniky. České armádě modernizuje vrtulníky.

Piloti z Náměště premiérovi Babišovi řekli, že na staré ruské technice nenalétají dostatek hodin. Mimo jiné proto, že sedm vrtulníků teď mají na opravě ve firmě LOM.

„My jsme to řešili s předcházejícím vedením firmy LOM, které skončilo. Teď to řešíme i s novým vedením. Byla tam odváděna nekvalitní práce, řeší to i letecké kontrolní orgány. My se tím už delší dobu zabýváme. Doufám, že takové zmetky či závady se už nebudou opakovat,“ řekl v letištním hangáru ministr obrany Lubomír Metnar.

Babiš připomněl, že Metnar už přistoupil k personálním změnám ve firmě LOM. Novým ředitelem státního podniku se stal v červenci Jan Rouček.

V čele podniku nahradil Romana Planičku, který v dubnu odstoupil podle ministerstva obrany ze zdravotních důvodů. „Je samozřejmě potřeba to pohlídat, aby se zlepšila kvalita práce ve firmě LOM,“ upozornil Andrej Babiš.

Na kritiku reagoval nový ředitel podniku Jan Rouček. „LOM Praha se snaží provádět opravy vrtulníkové techniky na co možná nejvyšší úrovni, o jejíž zvýšení neustále usiluje,“ prohlásil.

Vládní návštěvu ve čtvrtek provázel náměšťskou základnou náčelník generálního štábu Aleš Opata. Podle něj je problém i v dodávkách náhradních dílů. „Jsou to vrtulníky ruské provenience, takže máme problém s dodávkou náhradních dílů,“ pověděl Opata.

Proto vítá, že česká armáda pořídí americké bojové i víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. „Nákup nového systému vrtulníků je pro nás celkem zásadní, abychom snížili tu naši závislost na Rusku,“ doplnil náčelník generálního štábu.

Podle ministra Metnara je kombinace dvou amerických strojů vhodnější než pořízení pouze víceúčelových vrtulníků Black Hawk.

Vrtulníky by měly být k dispozici v roce 2023. Obchod s USA musí ještě schválit vláda. Metnar očekává podpis smlouvy do konce roku.

O miliardové zakázce Česko jedná s vládou USA

Ministerstvo za vrtulníky zaplatí 14,5 miliardy korun. Za vhodnou označil vybranou nabídku i náčelník generálního štábu Opata. „Také na základě doporučení expertní komise, která je složená ze specialistů resortu ministerstva obrany a armády, jsme se rozhodli, že nejlepší se nám jeví systém H-1, což je kombinace osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových vrtulníků AH-1Z Viper,“ sdělil Opata.

Dvě nabídky na nákup vrtulníků obdrželo ministerstvo od americké vlády na konci června. Američané nabídli buď dvanáct vrtulníků Black Hawk za 13,2 miliardy korun, nebo osm vrtulníků Venom spolu se čtyřmi bojovými stroji Viper v celkové hodnotě 14,5 miliardy korun. V ceně nabídky je kromě vrtulníků jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení a výcvik personálu.

VIDEO: Bell AH-1Z Viper je nejpokročilejší útočný vrtulník na světě

„Pořád mluvíme o vrtulnících, ale armáda nakupuje systém palebné podpory, který slouží k přepravě vojáků, k přepravě raněných a hlavně k palebné podpoře pozemních jednotek,“ řekl Opata.

Premiér Babiš doplnil, že vrtulníky nahradí ruské bojové stroje Mi-24. „Ty jsou na hranici životnosti, nelze je plně využít v rámci NATO,“ uvedl.

Dodal, že zásadní při rozhodování pro něj bylo splnění požadavků vojáků na to, co mají vrtulníky umět, a míra zapojení českých firem do kontraktu. Česko nejedná o nákupu s konkrétním dodavatelem, ale s vládou USA.

Kongres USA se proti vývozu vrtulníků pro českou armádu v zákonné lhůtě nepostavil. Vládní dohoda je podle Metnara zárukou bezpečnosti a transparentnosti a umožní kromě dodání techniky i širší vojenskou spolupráci. Zaručuje dodávky za stejných finančních podmínek jako v případě akvizic pro americkou armádu.

Víceúčelové helikoptéry Venom a bojové vrtulníky Viper společnosti Bell jsou z 85 procent konstrukčně shodné.