Ubodal ji, protože ho odmítla. Soud zvýšil trest za vraždu na 18 let

Podle soudu Forman zaútočil na bezbrannou osmatřicetiletou prodavačku výpočetní techniky v prodejně na náměstí v Moravských Budějovicích zvlášť surovým a trýznivým způsobem, během minuty jí zasadil 24 bodných ran.

První zásah mířil do zad, poté útočník bodal do trupu, zasáhl plíce, srdce i játra. Statečná žena násilníkovi klada odpor, ale neměla šanci se ubránit, podařilo se jí pouze vyběhnout před prodejnu, kde se ještě snažila přivolat pomoc, během chvíle ale zemřela.

Vražda se stala v sobotu 27. října 2018 dopoledne. Pachatel z místa utekl, v obchodě ale nechal velké množství stop. A to včetně vražedné zbraně. „Nůž, který si donesl, zůstal na místě činu,“ potvrdil vedoucí krajských kriminalistů Pavel Kubiš.

Forman byl tenisovým trenérem oběti a neunesl, že s ním žena odmítala mít vztah. „Hodně jsme si volali a psali. Ještě 26. června mi napsala, že mě miluje a chce se mnou být. Dvě hodiny poté mi napsala, že je mezi námi konec,“ vypovídal Forman u brněnského soudu.

Mezitím se žena začala stýkat s jeho kamarádem z tenisu. Forman se začal léčit na psychiatrii a pořád si dělal naděje. Prodavačka s ním čtyři měsíce odmítala komunikovat a on naopak stále trval na tom, že se chce dozvědět, proč s ním nechce nic mít.

Podle státního zástupce byl ale pomyslný vztah jen v hlavě obžalovaného, žena o poměr s ním nestála. Podle žalobce byla navíc příliš slušná na to, aby Formanovi dělala problémy kvůli tomu, že ji až nebezpečně pronásledoval.

Po vraždě se sám přihlásil na policejní služebně v nedaleké Jemnici, zadržen tak byl asi tři hodiny po útoku.

„Muž se na čin připravil, naplánoval ho. Přišel do obchodu, počkal, až odejdou všichni zákazníci, pak na ženu zaútočil. Znal ji, věděl, že tam dochází, znal její způsob života. Věděl, kde bydlí. Znal o ní prakticky všechno,“ prohlásil Kubiš.

„Útok trval 57 vteřin, muka která musela poškozená prožít, jsou nevýslovná. Jsou zde videozáznamy, které průběh vražedného útoku dokumentují, šlo prakticky o vraždu v přímém přenosu. Bylo to zvlášť surové provedení, není o tom pochyb,“ uvedl žalobce Jiří Morava.

Obžalovaný činu litoval. „Opravdu lituji toho, co se stalo, je mi to moc líto, mrzí mě to. Trest přijmu takový, jaký bude,“ uvedl v červnu Forman u brněnského soudu. Přesto se proti rozsudku odvolal. Kromě trestu vězení mu tehdy soud nařídil, aby zaplatil příbuzným zemřelé ženy odškodnění ve výši jeden a půl milionu korun.