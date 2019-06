Minutu ji bodal, řekl soudce. Zhrzený milenec se zpovídá z brutální vraždy

Marcel Forman u soudu vypověděl, že do ženy byl zamilovaný jako do žádné jiné ženy v životě a řešil situaci, kdy s ním šestatřicetiletá prodavačka nechtěla mít vztah a zároveň se začala stýkat s jeho kamarádem z tenisu.



Vražda se stala loni 27. října dopoledne. Prodavačka se snažila bránit, s krvácejícími ranami se snažila vyběhnout před obchod a přivolat si pomoc. Poranění však byla natolik vážná, že krátce po útoku zemřela.

Soudce Petr Jirsa pustil při jednání záznam z bezpečnostní kamery, aby obžalovaného konfrontoval s jeho výpovědí. „Toto celé trvalo 57 vteřin, bodání do těla poškozené,“ poznamenal.

Forman před soudem projevil lítost nad svým činem.



Podle spisu se výkonnostní sportovec a řidič zásilkové služby začal se ženou sbližovat od loňského února. Stýkali se na tenise v Moravských Budějovicích, přestože ona měla ještě jiného muže. O něm však tvrdila, že tento vztah velmi brzy ukončí.

„Hodně jsme si volali a psali. Ještě 26. června mi napsala, že mě miluje a chce se mnou být. Dvě hodiny poté mi napsala, že je mezi námi konec,“ vypovídal Forman.

Mezitím se žena začala stýkat s Formanovým kamarádem z tenisu. Forman se začal léčit na psychiatrii a pořád si dělal naděje. Prodavačka s ním odmítala komunikovat, on naopak stále trval na tom, že se chce dozvědět, proč s ním nechce nic mít.



Podle toho, co vypovídal na policii, vraždu naplánoval. Vzal nůž do batohu a šel do obchodu. Počkal, až odejdou poslední zákazníci, a poté zezadu na prodavačku zaútočil. U soudu ještě tvrdil, že se za ní vypravil, aby mu řekla pravdu o konci jejich vztahu.

Policie Formana zatkla ještě tentýž den a dosud je ve vazbě. U soudu také uvedl, že po vraždě uvažoval o sebevraždě, ale nedokázal si sáhnout na život.

Verdikt v případu zatím nepadl, hlavní líčení má pokračovat v dalších dnech.