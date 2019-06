Za vraždu vysněné milé dostal zhrzený muž 16,5 roku, vztah chtěl jen on

Příbuzným oběti má muž podle rozsudku jako nemajetkovou újmu zaplatit jeden a půl milionu korun.

Čtyřicetiletý obžalovaný podle spisu ženě zasadil 24 bodnořezných ran, podle soudce šlo o zvlášť surovou vraždu. Předseda senátu Petr Jirsa uvedl, že není pochyb, že čin obžalovaný spáchal a také naplánoval.

„Zcela nepochybně se jednání dopustil po předchozím uvážení,“ uvedl soudce.

Forman se se ženou začal sbližovat od loňského února. Stýkali se na tenise v Moravských Budějovicích, byl jejím trenérem.

„Hodně jsme si volali a psali. Ještě 26. června mi napsala, že mě miluje a chce se mnou být, a dvě hodiny poté mi napsala, že je mezi námi konec,“ vypověděl v úterý Forman.

Mezitím se žena začala stýkat s Formanovým kamarádem z tenisu. Forman se začal léčit na psychiatrii a pořád si dělal naděje. Prodavačka s ním odmítala komunikovat a on naopak stále trval na tom, že se chce dozvědět, proč s ním nechce nic mít.

Podle státního zástupce byl ale pomyslný vztah jen v hlavě obžalovaného, žena s ním nic mít nechtěla. Podle žalobce byla navíc příliš slušná na to, aby Formanovi dělala nějaký problém kvůli tomu, že ji až nebezpečně pronásleduje.

Věděl, kdy v prodejně nebudou lidé

Policie Formana zatkla ještě tentýž den po činu. Ukázalo se, že si do prodejny přinesl nůž a jediným důvodem návštěvy bylo, že chtěl ženu nožem napadnout a usmrtit. Věděl také, jak to v prodejně chodí a že v ní bude zrovna málo lidí.

Vražda se stala v sobotu dopoledne 27. října 2018. Forman počkal, až odejdou poslední zákazníci, a poté na prodavačku zezadu zaútočil.

Žena se snažila bránit, s krvácejícími ranami se snažila vyběhnout před obchod a přivolat si pomoc. Poranění však byla natolik vážná, že krátce poté zemřela.

Žalobce pro útočníka navrhoval výjimečný trest ve výši 22 let.

„Útok trval 57 vteřin, muka která musela poškozená prožít, jsou nevýslovná. Jsou zde videozáznamy, které průběh vražedného útoku dokumentují, šlo prakticky o vraždu v přímém přenosu. Šlo o zvlášť surové provedení, není o tom pochyb,“ uvedl v závěrečné řeči žalobce Jiří Morava.

Obžalovaný činu litoval. „Opravdu lituji toho, co se stalo, je mi to moc líto, mrzí mě to. Trest přijmu takový, jaký bude,“ uvedl Forman.

Podle obhajoby bylo chybou, že s mužem nebyla zahájena nějaká forma psychoterapie, vraždě se tímto mohlo možná předejít.