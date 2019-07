Nenápadná kaplička ukrývá obnovené unikátní fresky neznámého mistra

„Lidé si mohou fresky prohlédnout skrz mříže, necháváme kapličku otevřenou o víkendech a o významných dnech. Tím nejbližším a nejvýznamnějším pro Pohled je zdejší pouť na svátek sv. Anny 26. července,“ řekl Milan Klement, starosta Pohledu, jehož jsou Simtany součástí.

Mříž nechala obec na kapličku vyrobit proto, aby mohli návštěvníci fresky vidět. Fresky v simtanské kapli byly skryty – neznámo jak dlouho – pod zabílením.

„Nevědělo se o tom minimálně sto let, protože ani nejstarší občané si fresky nepamatovali. Opravovali jsme sokl kaple a přitom se zjistilo, že je tam zabílená fresková výzdoba. Bylo to velké překvapení a pro místní obyvatele překvapení zvláště příjemné,“ pověděl starosta Klement.

Památkáři zjistili, že výmalba kapličky se vyznačuje neobyčejně vysokou uměleckou úrovní. Pro podobně malé kaple je to výmalba velmi unikátní. Experti konstatovali, že do detailu propracované mistrovské dílo svou úrovní převyšuje i výzdobu mnoha větších sakrálních objektů včetně nedalekého poutního místa – kostela sv. Anny u Pohledu.

Výmalba představuje figury světců, začleněné do oltářní architektury v takzvaném iluzivním stylu. To znamená, že malba má vzbudit dojem skutečného prostoru.

Restaurátorské práce jsou dílem akademického malíře Pavla Procházky. Loni byla kaplička v Simtanech prohlášena za státem chráněnou kulturní památku.

Podle odborníků má unikátní výmalba objektu souvislost s ženským cisterciáckým klášterem v Pohledu, jehož existence je poprvé doložena k roku 1269. V roce 1782 byl klášter zrušen patentem Josefa II. Jinou verzí je, že kapli vystavěli augustiniáni z Havlíčkova Brodu.

Pozdně barokní kaplička pochází pravděpodobně z poloviny 18. století. Její součástí je také mladší dřevěná zvonička. Autora kaple historici neznají.

Fresková výmalba se však podobá stylu mistrů barokní malby, kteří v regionu působili. „Augustiniánský klášter v Havlíčkově Brodě zdobí oltářní obrazy známého mistra Siarda Noseckého, jehož malířská technika se stylem podobá výmalbě v Simtanech,“ uvedl ve své analýze Vojtěch Pavelka z Národního památkového ústavu v Telči.

Podle další teorie kapličku nechal vybudovat želivský klášter, kde kromě Siarda Noseckého působil také malíř Jan Kalina. Jiným možným autorem by podle Pavelky mohl být barokní malířský velikán Václav Vavřinec Reiner nebo některý z jeho žáků.

Malba byla zřejmě přetřena po opravách kapličky ve 2. polovině 19. století nebo nejpozději na počátku 20. století.

Cestu do Simtan nyní komplikuje přestavba silničního průtahu. Obcí nyní nelze projet. „Práce by měly trvat do konce září. Dělá se nový most, propustek, vozovka i s nájezdy a příkopy,“ poznamenal starosta Klement.