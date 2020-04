Lidé prchající před koronavirem do přírody plaší mláďata, varují myslivci

Bez aut. Lesní cesty slouží v první řadě lesníkům Při svých cestách do přírody by lidé měli myslet i na to, že se do lesů potřebují dostat především lesníci, již musejí bojovat s kůrovcovou kalamitou. Do lesa veřejnost nesmí auty vůbec vjíždět, a to bez ohledu na to, zda je cesta označená zákazovou značkou či vybavená závorou. „Takové případy bohužel řešíme po celý rok a ve všech regionech, takže je třeba znovu zopakovat, že lesní cesty slouží v první řadě k lesnickému hospodaření, tedy musejí zůstat průchozí a volné pro možný průjezd těžké techniky,“ upozornila Eva Jouklová, mluvčí Lesů České republiky. Lesní cesty a vyznačené trasy jsou sice k dispozici pěším, cyklistům a dalším návštěvníkům přírody, všichni ale musí počítat s tím, že se v lese pohybuje lesní technika. „Do míst, kde se těží a nakládá dřevo, lidé nesmí v zájmu vlastního zdraví vstupovat. Doslova to zákon zakazuje, stejně jako třeba vstup do oplocenek, které chrání vysazené stromky,“ zdůraznila Jouklová. Neblahým trendem posledních let se podle ní staly také lesní výjezdy motorkářů a jezdců na čtyřkolkách, již vyhledávají právě vytěžené mýtiny a paseky po kůrovcové kalamitě. „Ty jsou však už často zalesněné, takže tito motoristé způsobují ještě větší škodu, a to na sazenicích, které se kvůli poškození neujmou,“ dodala Jouklová.