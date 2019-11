Vlaky z Vysočiny ponesou nová jména Sauvignon, Renesance a Horácký expres

Celkově by se měl počet spojů výrazně navýšit. Oproti letošnímu roku je rozsah objednávané regionální dopravy vyšší o 8,8 procenta. Jsou však i úseky, kde bude počet vlaků kvůli nízké poptávce redukován.

Jedním z důvodů změn je chystané zavedení systému Veřejná doprava Vysočiny, který chce Kraj Vysočina spustit od 1. března příštího roku. To by mělo umožnit cestovat obyvatelům kraje s jednou jízdenkou zároveň vlakovou i linkovou autobusovou dopravou.

„Dále pak je to rozhodnutí ministerstva dopravy, které změnilo trasování rychlíku na lince R11. To je linka z Brna přes Jihlavu do Českých Budějovic. Kvůli posunům časových poloh rychlíků došlo k posunům i regionální dopravy,“ vysvětlila Lenka Horáková, ředitelka jihlavského Regionálního obchodního centra Českých drah.

Podle hejtmana Jiřího Běhounka nový jízdní řád reaguje také na potřeby rychlého spoje pro obyvatele kraje do Prahy, Brna, Znojma či Českých Budějovic. Jak zdůraznila Lenka Horáková, pozitivním aspektem nového jízdního řádu je navýšení počtu spěšných a osobních vlaků ve směru Havlíčkův Brod – Jihlava s jejich protažení do Telče a dále až do Dačic a Slavonic. Počet vlaků se zde měl zvýšit o více než 27 procent.

V úseku Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou dojde k navýšení počtu vlaků o 40 procent. „Nebude už také nutné přestupovat ve Světlé nad Sázavou ve směru Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou, byť zde se jedná jen o přemístění přestupů do sousední stanice Ledeč nad Sázavou. V Ledči se však přestupy budou týkat menšího počtu cestujících,“ popsala Horáková.

Komplikaci zde přinese březen příštího roku, kdy je plánována dlouhodobá výluka v úseku Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice. Chystá se tam rekonstrukce Podhradského tunelu.

Nutnost přestupu v Náměšti

Zcela jistě by se měli cestující seznámit s novým jízdním řádem na trati 240 z Jihlavy přes Okříšky, Náměšť nad Oslavou pokračující dále do Brna, kde se kvůli časovému posunu rychlíků R11 zásadně mění celý dopravní model vlaků. Nejvýraznější změnou bude nutnost přestupů v pracovních dnech v Náměšti nad Oslavou u většiny osobních vlaků. Navíc zde v průběhu roku bude dlouhodobá výluka na jedné z traťových kolejí v úseku Brno – Střelice.

Změny jsou i na trati 256 v úseku Tišnov – Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou. V úseku Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou bude celodenně včetně víkendů zajištěn hodinový takt osobních vlaků. Počet vlaků stoupne asi o 13 procent. Naopak v úseku od hranic kraje po Nové Město na Moravě dojde v pracovní dny k výraznému snížení počtu vlaků o 28 procent.

Podle ředitelky Horákové jsou však trasy, jichž se nový grafikon příliš nedotkne.

„Na trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic zůstává dopravní schéma téměř nezměněné. Dále pak je to úsek na trati od hranic Jihomoravského kraje po Žďár nad Sázavou. Podobné modelování s navýšením spojů o víkendech bude i z Havlíčkova Brodu do Humpolce,“ dodala.

Cestující si budou zvykat i na nové názvy regionálních spojů. Pojmenovaná bude většina spěšných vlaků. Na žádost Kraje Vysočina ponesou jednotlivé páry spěšných vlaků mířících na Znojmo názvy: Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Sauvignon. Spěšné vlaky vypravované ve směru na Telč a Slavonice dostaly jméno Renesance a vlaky mířící z Okříšek přes Třebíč do Brna nesou označení Horácký expres.

Cestující v kraji se také budou muset smířit s tím, že se sníží počet klasických pokladních přepážek. Ty zůstanou ve dvanácti velkých železničních stanicích, jako je Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Ledeč nad Sázavou. Přednost dostane prodej jízdenek online nebo u vlakového personálu.

Na trati z Brodu do Pardubic zůstává dopravní schéma téměř nezměněné.