Plánovaná cyklostezka „odnikud nikam“ by měla začínat uprostřed lesa

Že se podařilo bývalou vlečku získat, považuje chotěbořský starosta Tomáš Škaryd za obrovský úspěch. „Vždyť se o to město snažilo nejméně od roku 2005 a pokaždé narazilo na řadu překážek,“ konstatoval.

Radnice chtěla jednokolejnou trať i s pozemky pod ní zdarma. Později už byla svolná i k odkupu. Neustále ale narážela na problémy. Když se zdálo, že jednání směřují ke zdárnému konci, získala vlečku jiná státní instituce a s ní začínala jednání úplně nanovo.

„Ještě zcela vyhráno nemáme, vlečka dosud není fakticky naše. Převod musí doložkou potvrdit ministerstvo financí. Ale to je opravdu poslední fáze převodu a už by ji nemělo nic překazit,“ dodal starosta Škaryd.

Od počátku snahy o získání železnice Chotěboř přesně ví, co s ní udělá. Co nejdříve nechá vytrhat koleje a po náspu povede asfaltovou cyklostezku.

„Cesta pro pěší a cyklisty z Chotěboře do Bílku není bezpečná. Vede po frekventované silnici. Dlouho jsme se snažili osadu spojit cyklostezkou jinudy, ale nebyla ochota soukromých vlastníků prodat pozemky. Vedení stezky po tělese bývalé vlečky je jedinou možností,“ vysvětluje chotěbořský starosta.

Cyklostezka by mohla sloužit od léta 2022

Ihned poté, co město skutečně vlečku získá do svého vlastnictví, nechá radnice vytrhat koleje a pražce. Podle Škaryda už zájemci o to jsou. Budou si moci nechat materiál, který jim může dále posloužit kupříkladu k renovacím a stavbám či ho mohou jinak zpeněžit.

Na násep pak dodavatelská firma položí asfalt. Projekt k tomu začne vznikat ihned po souhlasu ministerstva financí. „Projekt nebude náročný. Půjde jen o to kolejové lože upravit a natáhnout na něj asfalt,“ domnívá se starosta.

Stavět by chtěl začít, co nejdříve to bude možné. Mluví dokonce o tom, že by k zahájení výstavby mohlo dojít do roka a v létě 2022 už by mohla stezka sloužit cyklistům, chodcům i inline bruslařům. A následující zimu s udržovanou stopou i běžkařům.Přestavbu je Chotěboř připravena hradit z vlastních peněz. Má na to již vyhrazenou částku, která by neměla přesáhnout deset milionů korun.



Jenže ne vše je tak růžové, jak se může zdát. Nová cyklostezka bude mít podstatný háček, kvůli kterému se Chotěboří a okolím šíří velká kritika. Cyklostezka totiž bude muset být mnohem kratší, než lidé očekávali. A podle kritiků povede odnikud nikam.

Město totiž získalo pouze vlečku k vojenskému areálu. Ale část z nádraží k areálu ACHP nikoli. V tom totiž sídlí společnost Cerea zabývající se mimo jiné výrobou zemědělských přípravků a krmiv. A ta vlečku stále využívá k dovozu hnojiv a materiálu.

Silvestrovský vtip? Kdepak

Místo čtyř kilometrů tak cyklostezka bude měřit jenom polovinu. A hlavně, bude začínat v lese dva kilometry od nádraží, kam lidé stejně musí dojet či dojít po hlavní silnici.



„Když jsem se dozvěděl, kde opravdu bude začínat, myslel jsem, že je to silvestrovský vtip,“ přispěchal s komentářem na Facebooku Miroslav Maša. „Pro děti ideální,“ rýpl si.

„Nedává mi smysl investovat tolik milionů do cyklotrasy, která nemůže být zatím napojena na Chotěboř,“ přidala se Marie Nývltová.

„Nechápu, k čemu to celé snažení o získání vlečky bylo. Vytvořit jednu z nejkratších cyklostezek v ČR se začátkem uprostřed lesa? Jen než se tam dostanete s kočárkem z Chotěboře...“ poukázal i Pavel Vencbauer.

Že začátek stezky nebude dokonalý, si uvědomuje i vedení města. Podle starosty Škaryda se do budoucna změní a napojí se na zástavbu. „Zatím bude třeba využívat stávající chodníky, silnici a lesní cestu,“ podotkl.

A podobné je to s ukončením stezky v Bílku. Asfaltová cesta má končit v lese zhruba 150 metrů před branou do vojenského prostoru jakousi točnou. „Bude sloužit pro bruslaře,“ poznamenal chotěbořský místostarosta David Šafránek.

Do Bílku se cyklisté a chodci dostanou tak, že kousek před vjezdem do lesa u vojenského areálu odbočí na krátkou polní cestu. Kdo bude mířit na výlet ještě dál, může se v Bílku podle starosty Škaryda napojit na síť dalších a z velké části nezpevněných cest. „Takto se bude možné dostat až na Žďársko,“ tvrdí.