Stopky z aleje značek zmizely, stezka ve Ždírci však podle BESIP nemá smysl

Nová stezka pro chodce a cyklisty na západním okraji Ždírce měří zhruba půl kilometru. O jejím dokončení starosta Bohumír Nikl informoval v červnu. Od té doby kolem ní panuje spousta nejasností, týkají se takřka výhradně dopravního značení.

Mnohé cyklisty vyděsil les značek a hlavně červených cedulí s nápisem Stop. V každém směru by dle nich museli při jízdě na půl kilometru hned osmkrát zastavovat. Tolikrát stezka podél Chotěbořské ulice kříží místní komunikace a vjezdy do areálů firem.



„Je to odstrašující příklad, jak by cyklostezka neměla vypadat,“ znělo od cyklistů, ale i například sportovních svazů a organizací.

„V pořádku taková cyklostezka rozhodně není,“ řekla třeba Veronika Vošická Buráňová, koordinátorka BESIP v Kraji Vysočina.

V létě nechalo vedení radnice na popud policie stopky zakrýt pod černé pytle. Nyní pytle i se značkami zmizely úplně.

Projektant navrhne nové značení. Ale jak je to teď?

„Zatím to nechci vůbec komentovat. To není konečný stav, stále ještě se záležitost řeší,“ konstatoval starosta Nikl s tím, že snad do konce září se podaří vhodnou variantu najít.

Sdílnější byla v této záležitosti mluvčí policie Dana Čírtková. Podle ní na schůzce samosprávy s dopravními inženýry na konci srpna došlo k dohodě.

„Značení se musí doladit. Starosta musí znovu oslovit projektanta, aby řešení navrhl. To teprve budeme posuzovat,“ přiblížila policejní mluvčí.

Jak dodala, teprve poté může pokračovat schvalovací řízení. „Musí předcházet uvedení díla do užívání či kolaudaci,“ zdůraznila.

Stezka by tudíž měla být prozatím uzavřena či alespoň viditelně označena, že by se ještě neměla používat. Jenže to není. Cyklisté po stezce jezdí, chodí po ní pěší.

Pokud by se za současné situace na křížení stezky s vjezdem do firmy stala nehoda a došlo ke sporu, situace by se ještě víc zamotala. Stezka je sice jakoby uzavřena, ale nikde o tom cyklisté informováni nejsou.

Svislé stopky byly odstraněny, na chodníku ale zůstaly před kříženími červeně vyznačené pruhy s bílými nápisy stop. Ty cyklisté nemusí považovat za platné, mohou namítat, že se nejedná o oficiální dopravní značení.

„V tomto případě jde o vodorovné dopravní značení, které plně nahrazuje značení svislé,“ tvrdí však Veronika Vošická Buráňová. Podle ní by i toto značení mělo brzy zmizet.

Cyklostezka nahrazuje chodník. Jen kvůli dotaci

Jak bude vypadat značení na stezce v budoucnu, zatím nikdo nechce odhadovat. Projektant s dopravními inženýry mají na výběr prakticky ze dvou variant. Tou první a pro cyklisty nejpříznivější by bylo, kdyby cyklisté na stezce měli před auty přednost. Tak to bývá v případech, kdy cyklostezka vede těsně podél silnice.

Druhou možností by bylo, že by všechny stopky nahradilo dopravní značení Dej přednost v jízdě. Les značek by neprořídl, jen by místo osmiúhelníků byly na sloupcích osazeny trojúhelníky. Cyklista by ale nemusel zastavovat.

Jak ovšem Vošická Buráňová upozornila, žádné řešení nebude ideální. „Největší problém je v tom, že cyklostezka byla vybudována na místě, kde vůbec neměla být. Úplně by zde stačil obyčejný chodník,“ říká.

Kritizované stopky na cyklostezce v půli června:

11. června 2020

Cyklostezky se podle ní mají stavět jen tam, kde mají smysl, kde by je třeba využily děti a kde navazují a řeší bezpečnost v kontextu s ostatní dopravou v okolí. To ve Ždírci zatím není, sem naopak cyklostezka přináší více zmatků.



„Rodiče s dětmi na tuto cyklostezku nepojedou. Dospělý cyklista raději zamíří vedle po silnici, protože na ní má přednost a nemusí zastavovat před každým vjezdem,“ vysvětluje.



Cyklostezka zde podle Vošické pouze - dokud nebude prodloužena dál do Sobíňova - supluje obyčejný chodník. Ten zde smysl má.

„Je to velice častý nešvar menších měst a obcí. Staví nesmyslné cyklostezky místo chodníků, protože na cyklostezky dostanou dotace, ale na chodník nikoli. Pak chybí koncepce i návaznost,“ dodává Veronika Vošická.