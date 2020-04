Věznice chtěla nový pavilon jako dárek, přípravy však nabírají zpoždění

Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou se otevírala 6. listopadu roku 2000. A k dvacetiletému výročí si chtěla nadělit tolik potřebný dárek. První optimistické vize naznačovaly, že otevření nového pavilonu by právě tím dárkem mohlo být.



Jenže do data výročí zbývá už jen půl roku. Do země se přitom dosud nekoplo. Dokonce dosud nebylo ukončeno ani výběrové řízení na zhotovitele stavby. Přichází naopak obavy, aby se veškeré přípravy stihly a na výročí se alespoň začalo stavět.

„Dlouho se řešila projektová dokumentace. A vzhledem k upřesňujícím dotazům ze strany zájemců se rovněž výrazně posunulo výběrové řízení. V současné době jsme ve fázi vyhodnocování nabídek zaslaných stavebními firmami,“ vysvětluje zdržení mluvčí věznice Jana Rajdlová.

Do toho se navíc přimotal nouzový stav kvůli šíření nového koronaviru a s tím spojená opatření. Kdy by se mohlo začít stavět a kdy by mělo být hotovo, není v tuto chvíli nikdo schopen odhadovat. „Termín dokončení pavilonu bude osmnáct měsíců od zahájení stavby,“ připomíná mluvčí věznice.

Jedno z mála čistě ženských nápravných zařízení v republice nový pavilon potřebuje jako sůl. Světelská věznice je dlouhodobě přeplněná. Při kapacitě 794 míst - aby na jednu vězeňkyni vycházely alespoň čtyři metry čtvereční - si tu trest momentálně odpykává 825 žen.

Oddíl pro závislé i koutky a hřiště pro dětské návštěvy

„Bude to velmi moderní budova, která navýší kapacitu věznice o dvě stě míst pro odsouzené ženy. Ložnice by tu měly být po dvou, což je výhodné pro odborné zacházení,“ popsala před rokem, když na své místo nastupovala, ředitelka věznice Monika Myšičková. Ta zajištění stavby považovala za svůj stěžejní cíl.

V novém pavilonu mají vzniknout multifunkční návštěvní prostory, které nabídnou mnohem lepší prostředí pro děti. I ty do věznice míří, pokud tu za mřížemi mají maminku. Chodí s návštěvami a nebývá to pro ně jednoduché.

„Nevydrží tři hodiny sedět. Zřídíme proto venkovní hřiště napojené na venkovní návštěvní místnost. V několika návštěvních místnostech pak vybudujeme pěkné dětské koutky, aby to pro děti bylo více v klidu než u stolu,“ popsala Myšičková.

V nové budově by měly být i specializované oddíly pro léčby závislých na drogách, gamblerství a alkoholu. Ty jsou v rámci republiky zatím jen v Opavě a už tam prostorově nevyhovují. „Závislých žen je čím dál víc,“ podotkla ředitelka.

Zajímavostí nového pavilonu mají být i vycházkové dvory na střeše pro oddíl zvýšené ostrahy. „Jde o ženy, které tu jsou za závažnou trestnou činnost,“ konstatovala Myšičková.

Předpokládané náklady na vybudování pavilonu se pohybují kolem 170 milionů korun. Nová budova vyroste uvnitř areálu věznice na místě někdejšího asfaltového hřiště a oddílu umístěného v mobilních buňkách. Bude se jednat o samostatně stojící třípodlažní objekt ve tvaru kříže, nebude propojen s jinou budovou.

Při tělesné teplotě nad 37 °C nelze do věznice vstoupit

Stavba uvnitř areálu věznice však bude obnášet důslednou organizaci práce a dohled na bezpečnost. Ta se ještě znásobí, pokud bude stavba zahájena v době, kdy budou v platnosti současná protiepidemická opatření.

„Mimo jiné jde o povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech osob, které vstupují do věznice. V případě, že je u příchozí osoby zjištěna teplota 37,5 °C a vyšší, nemůže vstoupit. Dále musí mít všechny osoby zakrytá ústa a nos rouškou a ruce si ošetřit desinfekčním prostředkem,“ popsala Jana Rajdlová.

I bez těchto opatření ale bude stavební firma pod přísným dohledem. Staveniště, i když bude od okolí odděleno, se bude nacházet kompletně ve střeženém prostoru a nutné bude zajistit bezpečnost. Stavebníci se budou muset přizpůsobit pravidlům věznice.

„Konkrétní stavební práce a přesuny materiálu a strojů budou předem plánovány, a to právě s ohledem na zajištění bezpečnosti současného střeženého objektu. Stavba bude monitorována, při vstupu do věznice i odchodu z ní budou službu konajícími příslušníky kontrolováni zaměstnanci stavební firmy a kontrole budou podléhat i vozidla včetně dováženého materiálu,“ už dříve oznámila Jana Rajdlová.