Přeplněná ženská věznice postaví nový pavilon, získá tím dvě stě míst

Ve věznicích v Česku bylo na počátku února téměř 22 tisíc vězňů, míst pro ně však je zhruba o tisícovku méně. Amnestie bývalého prezidenta Václava Klause z roku 2013 pomohla jen na chvíli, většina z 6 442 propuštěných vězňů se za mříže dříve či později vrátila.

Ve Světlé nad Sázavou si v jedné ze dvou čistě ženských věznic v Česku trest k počátku února odpykávalo 809 vězeňkyň. Kapacita zařízení přitom čítá 734 míst.

„Celkem 732 míst je určeno pro výkon trestu a dvě místa pro výkon vazby matky s dítětem do jednoho roku věku,“ upřesnila mluvčí světelské věznice Jana Rajdlová.

Překročení kapacity věznice je jedním z hlavních důvodů, proč Vězeňská služba ČR plánuje její rozšíření.

V letošním roce by chtěla zahájit stavbu nové ubytovny, která navýší celkovou kapacitu světelské věznice o 200 míst pro odsouzené ženy.

Budova by se měla stavět přímo v současném areálu věznice, zahájení výstavby je plánováno na druhou polovinu letošního roku. Přijít by měla přibližně na 165 milionů korun.

Ubytovna bude stát na místě, kde je dnes hřiště. „Nenaváže na současné ubytovny, které jsou navzájem propojené. Bude se jednat o samostatnou budovu, která bude splňovat nároky nejmodernějšího zabezpečení,“ popisuje Jana Rajdlová.

V moderním objektu má být zřízeno návštěvní centrum s multifunkčním sálem, zdravotnické středisko i autonomní kuchyňský blok. Strava má pak být odtud distribuována přímo na jednotlivé oddíly. Na střeše budovy budou vězeňkyně mít dokonce vycházkový prostor.

„Důvodem výstavby ubytovny je nedostatečná kapacita pro odsouzené ženy ve stávajících vězeňských zařízeních. Světelská věznice je dlouhodobě přeplněná,“ podotýká mluvčí Rajdlová.

Město uprchlický tábor odmítlo, rozšíření věznice však vítá

Rozšíření věznice vítá vedení Světlé nad Sázavou. Starosta Jan Tourek je spokojen hlavně s tím, že se rozroste počet pracovních míst. Ze současných 313 zaměstnanců se věznice po otevření nové budovy dostane na nějakých 340.

„Jsme velice rádi, že by k takovému nárůstu mělo dojít. Od počátku s věznicí úzce spolupracujeme a těší nás, že se jí tu daří,“ vyjádřil se Tourek.

Obyvatelé Světlé nad Sázavou jsou na věznici hrdí. Když v roce 1999 opuštěný areál, který původně sloužil jako škola v přírodě pro děti ze severních Čech, hledal využití, mělo tu původně vzniknout azylové centrum pro uprchlíky z Kosova. Po protestech od toho ministerstvo vnitra upustilo.

O areál nedlouho poté projevilo zájem ministerstvo spravedlnosti. Když tehdy přímo ve Světlé ministr spravedlnosti Otakar Motejl projekt představoval, vyprovázely ho ovace vestoje od stovek lidí ve zcela zaplněném sále.

Na tomtéž zasedání občané obdrželi letáky s konkrétní nabídkou práce i s kontaktním telefonem. Během pár dní o zaměstnání projevilo zájem 600 lidí. I to svědčilo o tom, s jakými nadějemi a očekáváním Světelští věznici vítali.

Kontrolou vězeňské služby budou procházet dělníci i materiál

I dnes z přítomnosti věznice Světlá těží. Nejen kvůli zlepšení zaměstnanosti a jistotě dlouhodobé práce. Ale třeba i tím, že si občas může vězeňkyně „vypůjčit“.

„Jednáme o tom, že bychom pár žen využili po několik víkendů na pomoc s úklidem města,“ dodal starosta.

Samotná výstavba nové ubytovny by podle mluvčí věznice měla trvat přibližně rok a půl. V ideálním případě by si tak zařízení dalo dárek k oslavám dvaceti let od otevření prvního oddělení. Výročí připadá přesně na 6. listopadu. V ten den v roce 2000 přijel první autobus s 34 odsouzenými ženami z Pardubic.



Pro stavební firmy bude nicméně zakázka na stavbu nové ubytovny nesmírně náročnou. Staveniště, i když bude od okolí odděleno, se totiž bude nacházet kompletně ve střeženém prostoru a nutné bude zajistit bezpečnost. Stavebníci se budou muset přizpůsobit pravidlům věznice.

„Konkrétní stavební práce a přesuny materiálu a strojů budou předem plánovány, a to právě s ohledem na zajištění bezpečnosti současného střeženého objektu. Stavba bude monitorována, při vstupu do věznice i odchodu z ní budou službu konajícími příslušníky kontrolováni zaměstnanci stavební firmy a kontrole budou podléhat i vozidla včetně dováženého materiálu,“ konstatovala mluvčí věznice Rajdlová.