Přibyslavská věž je celý rok bez kříže, nikomu se s ním nahoru nechce

„Když to řeknu jednoduše, chybí pracovní síly. Původní lezci, kteří ho před rokem sundávali, už ho vracet nechtějí. A nová firma, kterou jsme oslovili, to nechce dělat v zimě,“ vysvětlil administrátor přibyslavské farnosti Pavel Sandtner, proč se ani po roce kříž nevrátil na své místo.



S křížem to totiž není vůbec snadná práce. Špička střechy věže je ve výšce 50 metrů nad zemí. Kovový symbol je vysoký téměř dva metry a váží přes 60 kilogramů. Loni ho lezci sundávali nadvakrát. Pomohl jim až speciální stavební jeřáb, který tak vysoko dosáhl.

Kříž se loni v lednu naklonil za silných mrazů. Podle starosty města Martina Kamaráda s největší pravděpodobností letní či podzimní vichřice drobně narušila střešní krytinu a do upevnění kříže pod makovicí začalo zatékat. O zbytek se postaraly rez a silné lednové mrazy.

Své sehrálo i specifické upevnění kříže na špičce věže. Ten byl připevněn k dlouhé tyči, jež byla zasunuta do abnormálně vysokého sloupu pod makovicí.

Neobvyklé ukotvení kříže pocházelo z roku 1926. Tehdy kříž z věže spadl úplně. Odborníci ho tenkrát opravili a na věž vrátili. Ale zároveň ho povytáhli více do výšky.

„S největší pravděpodobností proto, aby o pár desítek centimetrů narostla celková výška věže a překonala tak padesát metrů,“ nabízí vysvětlení starosta.

Opravu potřebuje i oplechování báně, proč to neudělat najednou

Nynější návrat kříže zkomplikovala ještě jedna nečekaná událost. Vichřice na podzim uvolnila kousek oplechování báně na vrcholu věže. Není to nic vážného, ale i tak je třeba místo opravit.

„Přemýšlíme, že bychom to udělali najednou spolu s vynesením kříže. Jednak by se tam snáz připevnil, a také by nebylo nutné zvát specialisty na výškové práce dvakrát. Na to ale potřebujeme nejprve sehnat peníze,“ podotkl Sandtner s tím, že i tato oprava by se měla odehrát během letošního roku.

Společně s křížem by se na špičku věže měla vrátit i makovice, jež byla rovněž snesena. Ukrývala schránku s historickými dokumenty, které do ní byly vloženy při ukotvení symbolu v roce 1926 i při zatím poslední opravě špice v roce 1990. Radnice chce do makovice vložit novou schránku s předměty z dnešní doby.



Podle informací na webu města se věž začala stavět na konci 15. století, pochází z roku 1497. I s křížem je vysoká přes 50 metrů. Stojí v těsném sousedství kostela. Původně byla součástí obranného systému města a její vrchol zdobila hvězda.

Před devíti lety věž prodělala generální opravu. Báň, která se od svislé osy vychýlila o 40 centimetrů, byla narovnána. K náklonu nejspíš pomohl takzvaný geotropismus střech, tedy fyzikální proces, při němž trámy na jižní straně vysychají intenzivněji než na severní.

Horolezci se před rokem neúspěšně pokoušeli nahnutý kříž srovnat: