Na přibyslavské věži se nahnul kříž, horolezci jsou na něj zatím krátcí

„Jen tak rukama není možné kříž sundat. Je těžký, navíc jsme se nahoru přes makovici nemohli dostat. Potřebujeme nějakou přípravu a trochu příznivější počasí. Je to tam vše od severu hodně zmrzlé,“ prozradil v pondělí odpoledne horolezec Pavel Kamarád. Na věž lezl se svým bratrem.



Dokonce zvažovali, zda k sundání kříže nepovolat jeřáb. To ale rychle padlo. „To by minimálně několik dní trvalo. Kříž je ve výšce padesáti metrů. Nevíme, zda tak vysoký jeřáb vůbec existuje a jak rychle by případně mohl být k dispozici,“ přemýšlel lezec.

Oba horolezci alespoň kříž zabezpečili lany, aby v krajním případě ze střechy nespadl. „On však nespadne. Je to jen tak pro jistotu,“ podotkl Pavel Kamarád.

Že je na věži nahnutý kříž, si lidé všimli v sobotu ráno. „Začaly mi chodit zprávy, že je nahnutý kříž na věži. Pak volal i pan farář,“ potvrdil starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Ač k tomu jeho jméno svádí, s horolezci není nijak přímo příbuzný. Jde o pouhou shodu jmen.

Proč se kříž ohnul, není jasné. Možná za to může voda a mráz

Radnice, která věž využívá a má ji od církve v nájmu, její bezprostřední okolí zajistila. „Obehnali jsme ji páskou. Kdyby náhodou kříž, který držel prakticky jen díky hromosvodu, spadl, aby nikoho nezranil. A volali jsme horolezce,“ popsal starosta.

Proč se kříž nahnul, zatím nikdo neví. Pouze se spekuluje, že by za tím mohl být průsak vody a nízké teploty, případně zrezivění kovového upevnění kříže. „Nejspíš zapracoval mráz,“ domnívá se administrátor přibyslavské farnosti Pavel Sandtner.

Protože se horolezci k samotnému ukotvení kříže dosud nedostali, i oni pouze odhadují. „Oplechování se nám ale zdálo neporušené, v dobrém stavu je i dřevo pod střechou. Asi bude problém v ukotvení skrz makovici,“ poznamenal Pavel Kamarád.

Během několik příštích dní se oba na věž vrátí. Připraví si veškeré pomůcky, které budou v padesátimetrové výšce potřebovat, a o snesení kříže se pokusí znovu.

V makovici jsou uložené předměty pro budoucí generace

Kříž je na věži u kostela od roku 2000, kdy se tam instaloval nově společně s kupolí. „Není to ale žádný historicky cenný kus. Je to novodobý výtvor, který nahradil hvězdu, jež původně na věži byla,“ poznamenal Pavel Sandtner.

Před devatenácti lety se rovněž do makovice pod kříž vkládalo několik předmětů, které měly přiblížit dobu nastávajícím generacím. I z tohoto důvodu nechtějí horolezci kříž z makovice páčit násilím.

Naposledy se horolezci na střechu přibyslavské věže podívali před sedmi lety. Stalo se tak v rámci obnovy jeho vnějšího pláště, střešní krytinu tehdy nově natřeli. Shodou okolností se i tenkrát jednalo o bratry Kamarádovi.