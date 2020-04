Pletenou stezku nechal Brod zrušit, na soukromých pozemcích vzniká znovu

Autoři z brodského spolku Motanice za ni v roce 2017 získali prestižní ocenění Skutek roku. Pouze svými silami vybudovali naučnou stezku Havlíčkovým Brodem, jež na třinácti zastaveních připomínala osobnosti, jež měly k Brodu vztah. Přibližovala především osudy malíře Jana Zrzavého a uměleckou rodinu Reynkových, ale i řadu dalších person.

Jenže většině lidí z vedení města se podoba projektu nelíbila. Umístění informačních cedulí opatřených vlněnou pletáží povolilo jen dočasně. A loni na počátku září pronájem městských pozemků, na nichž infotabule stály, v rámci boje proti vizuálnímu smogu vypovědělo.

Autoři stezky se ovšem nedali a po několika měsících přichází s náhradou. „Dlouho jsme zvažovali, zda se do toho vůbec ještě pouštět. Ale zájem lidí, které náš projekt zaujal a i po loňském zrušení ho marně hledali, byl tak obrovský, že jsme se rozhodli stezku obnovit,“ vysvětluje za spolek Motanice jeho předsedkyně Michaela Krpálková.

Ke konci února tak vznikla stezka alespoň virtuální. Na stránkách www.pletenastezka.cz návštěvníky provází městem a podrobně popisuje všech třináct zastavení. Oproti původním informačním tabulím najdou zájemci na webu mnohem více souvislostí.

Kvůli koronaviru se projekt zastavil těsně před cílem

Nebýt šíření nového koronaviru, je možné, že touto dobou už by byla zřízena i nová stezka přímo ve městě.

„Lidé nám nabízejí, abychom pro informační tabule využili jejich pozemek. Je to už tak daleko, že jsme se vlastně zastavili krátce před samotným zapíchnutím cedulí do země,“ říká Krpálková.



Pokud se současná situace výrazně nezhorší, plánuje tak spolek učinit na přelomu dubna a května. „Téměř se všemi majiteli pozemků už jsme dohodnuti,“ dodává předsedkyně spolku.

Ze třinácti původních zastavení jich výpověď ze strany města přežila pouhá dvě. Ta se už dříve nacházela na soukromých plochách - jedno ve výloze Knihkupectví Vysočina na Havlíčkově náměstí, druhé u Trnkovy vily v Šubrtově ulici. V obou případech jejich zachování umožnili pozůstalí po osobnostech, jimž se zastavení věnují.



„Podobným způsobem bychom chtěli obnovit i ostatní tabule. Některé však nebudou přímo v místech těch původních, turisté k nim budou muset ujít pár kroků. Asi se nevyhneme tomu, aby třeba v centru města byly i další ve výlohách obchodů,“ nastiňuje Michaela Krpálková.

Spojení umělců a pletáže přišlo expertům nepatřičné

Do přímého konfliktu s vedením města či památkáři spolek jít nechce. „Nebyl by to od nich šťastný postup,“ naznačil už před časem místostarosta Libor Honzárek na dotaz, co by si o obnově stezky na soukromých pozemcích myslel.

Podle něj se podoba stezky nelíbila hlavně po grafické a vizuální stránce odborníkům. Což i někteří sami potvrdili.

„Kombinace zdejších výtvarných umělců a pletáže se mi zdála nepatřičná. Úplet z vlny s nimi neměl nic společného. Navíc to zrovna není materiál vhodný do exteriéru. Po dešti to bylo spíše pro ostudu,“ zamýšlela se například ředitelka brodské galerie Hana Nováková.

Podle Honzárka navíc umístění některých tabulí nebylo šťastné. Zmínil například zastavení nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie, které bylo jen kousek od informační desky na počátku devítikilometrové trasy do Petrkova. Tu nechalo vytyčit město a v září 2011 ji ke čtyřicátému výročí úmrtí Bohuslava Reynka otevírali osobně jeho synové Jiří a Daniel.

Část vedení města stezku odmítá, část ji sponzoruje

I po více než půl roce vnímá spolek zrušení Pletené stezky s určitou hořkostí. „Nikdo se s námi tenkrát nebavil. Nikoho nezajímalo, že ten projekt získal ocenění a byl oblíbený. Šlo to striktně úřední cestou,“ vzpomíná Krpálková.

Jenže vedení města není ani dnes v otázce naučné stezky jednotné. Svědčí o tom i výpis sponzorů stezky a dárců, kteří k její obnově přispěli. Jsou uvedeni na webových stránkách projektu.

Mezi nimi je například starosta Jan Tecl, prostřednictvím své prodejny se zdravou výživou manželka místostarosty Zbyňka Stejskala nebo zastupitel a ředitel Městského divadla a kina Ostrov Tomáš Hermann.