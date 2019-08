Brodu připomíná Zrzavého a Reynka, nyní Pletená stezka nejspíš zmizí

„Naším záměrem je oživit veřejný prostor, upozornit na zajímavá místa a památky, vytrhnout je z šedi městského prostředí a přispět na jejich opravu s cílem zpřístupnit je opět veřejnosti,“ vysvětlovala před dvěma roky předsedkyně spolku Motanice Michaela Krpálková.

Naučná stezka, která začíná na havlíčkobrodském vlakovém nádraží a turisty provede na třinácti zastaveních centrem města, měla do tohoto konceptu zapadat. Netradiční formou upozorní návštěvníky města, ale i samotné obyvatele Brodu, na zajímavá místa spjatá se životem významných osobností. Těmi jsou výtvarník Jan Zrzavý a básník, grafik, malíř a překladatel Bohuslav Reynek.

Podle Krpálkové oba pánové, ačkoliv z regionu pocházeli, nejsou v Brodě nijak výrazně prezentováni. „Stále mezi námi žijí lidé, kteří je pamatují a mají na ně živé vzpomínky,“ řekla předloni v létě.

V září by však všech třináct infotabulí mělo z města zmizet. Rada města totiž neschválila další prodloužení už jednou prodloužené a původně pouze roční smlouvy. O situaci informovala Motanice na svém facebookovém profilu.

Komu je věnována Pletená stezka v Havlíčkově Brodě Naučná stezka připomíná malíře Jana Zrzavého (1890–1977), rodáka z Okrouhlice u Havlíčkova Brodu. V Brodě studoval na gymnáziu, poté odešel do Brna a později do Prahy. V Okrouhlici v budově pošty si zřídil ateliér, v němž tvořil v posledních osmnácti letech svého života. Básník, překladatel a grafik Bohuslav Reynek (1892–1971) střídavě žil ve Francii a v rodném Petrkově, kde se staral o statek. Po jeho zestátnění na něm pracoval jako dělník. Jeho tvorbu ovlivnila Vysočina i láska k Bohu. I se svou ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, je pochován ve Svatém Kříži. Stezka je věnovaná i jeho synům Jiřímu (překladatel a grafik) a Danielovi (umělecký fotograf). Oba zemřeli v roce 2014 krátce po sobě.

„Neznám přesné důvody. Prostě pro prodloužení nebyl v radě města dostatek hlasů,“ konstatoval starosta Jan Tecl (ODS).

„Protože k umístění a formě infotabulí měli výhrady památkáři, byl celý záměr od počátku koncipován jako dočasný. O tom jeho autoři věděli a s tím byl i projekt schválen. Jednou už jsme roční nájem prodloužili, podruhé to nevyšlo,“ pověděl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Podle Krpálkové se památkářům příliš nezamlouvala podoba informačních tabulí. Ty jsou na ozdobu opatřené ve spodní části vlněnou pletáží. Zároveň měli památkáři výhrady k umístění takových tabulí na některá místa, například do blízkosti kostela.

„Jejich stanovisko ale nebylo striktní, bylo spíše konzultační,“ domnívá se Krpálková. Spolek s nimi chce ještě jednat.

Politika v tom není, tvrdí starosta

V Brodě se ovšem říká, že pravým důvodem konce Pletené stezky jsou politické důvody. Před dvěma roky projekt schvalovala rada města, v níž byli s ODS a TOP 09 i lidovci, nezávislí Broďáci nebo uskupení Společně pro Brod, což v podstatě byli Zelení. A k těmto hnutím mají členové Motanice velice blízko.

Jenže po volbách tato uskupení nahradilo v koalici s ODS hnutí ANO. Původní partnerské vazby se zpřetrhaly, bývalí partneři spojení ODS a ANO (do barevné brodské koalice dnes patří i TOP 09 a ČSSD – pozn. red.) v minulosti ostře kritizovali.

Pletená stezka připomíná umělecké osobnosti Havlíčkobrodska.

Do toho se navíc na jaře přidaly celorepublikové demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové. A právě Michaela Krpálková byla v Havlíčkově Brodě jednou z jejich nejvýznamnějších spoluorganizátorek.

„Toto spojení se sice nabízí, ale já ho odmítám. Mohu ubezpečit, že politické důvody na žádném z jednání nezazněly a že za rozhodnutím rady nestojí,“ zdůraznil starosta Tecl.

Podobně hovoří i Honzárek. „Nehledal bych v tom něco jiného než fakt, že Pletená stezka byla od počátku brána jako dočasná,“ podotkl místostarosta.

Motanice zajišťuje náhradní síť

Zda skutečně bude muset netradiční naučná stezka z Brodu zmizet, však dosud úplně jasno není. Obě strany naznačují, že o tom budou ještě mluvit.

„O prodloužení nájmu rada rozhodovala o prázdninách, kdy byl čas dovolených, a nebyli přítomni všichni radní. Hlasování nebylo vůbec jednoznačné,“ nastínil starosta města.

Že by Pletená stezka měla z Brodu nadobro zmizet, si Motanice nechce připustit. Pokud by ke změně postoje města ani po dalším jednání nedošlo, chtěl by spolek najít pomoc u vlastníků soukromých pozemků.

„Zajišťujeme náhradní síť majitelů soukromých pozemků v příslušných lokalitách, kam bychom mohli tabule v případě nutnosti přesunout. Několik zájemců už máme. Chtěli bychom, aby Pletená stezka pokračovala dál,“ vzkázala Michaela Krpálková.