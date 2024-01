Novoměstská teplárna začne využívat štěpku, lidé za teplo výrazně ušetří

„Kotle už jsou na místě, pokračujeme v napojování, ale ještě je potřeba udělat řadu věcí,“ oznámil Ondřej Pekárek, předseda představenstva Novoměstské teplárenské. Ke zprovoznění by mělo dojít už v zimě.

Změna paliva souvisí s příchodem nového partnera. Minoritním akcionářem je od loňského prosince společnost Kinský Žďár, která je mimo jiné největším soukromým vlastníkem lesů v Kraji Vysočina (cca 5 700 hektarů lesů).

„Bude pomáhat s investicemi do dalšího rozvoje naší teplárny. Začínáme s kotly na štěpku. Ta, kterou budeme využívat, pochází z klestí a dřevních zbytků z lesů okolo Žďáru nad Sázavou, které partnerská společnost vlastní a obhospodařuje,“ vysvětluje Ondřej Pekárek.

Před rokem a půl zaujala Novoměstská teplárenská tím, že v době energetické krize začala přechodně využívat také recyklovaný topný olej. „To byla záchranná operace. Byla to pojistka proti nejhoršímu možnému scénáři, který na podzim roku 2022 hrozil. Loni byly téměř všichni včetně nás na spotových cenách plynu,“ zmínil Pekárek.

„Naštěstí se ceny plynu s koncem zimy srovnaly do zaplatitelných mezí. Pak už jsme pracovali na dlouhodobém řešení se štěpkou,“ doplnil.

Cena pro odběratele už o třetinu klesla

Dobrou zprávou pro odběratele tepla je, že připravovaný přechod na novou technologii už se projevil do ceny, jakou platí od ledna. Nově každý gigajoule stojí necelou tisícovku (998,80 Kč), v předchozích měsících platili odběratelé 1 398 korun. Cena klesá přesto, že se zvýšily poplatky za distribuci plynu a také vrostla sazba DPH.

„Cena klesá především díky přechodu na štěpku, protože už kalkulujeme s tím, že nám vyrobí významnou část tepla v tomto roce. Vliv na cenu má také o něco levnější plyn,“ počítá předseda představenstva.

Pro Novoměstskou teplárenskou a její zákazníky je nyní výhodné, že cena tepla již nebude zcela závislá na mezinárodní situaci s plynem. Plánuje, že ze štěpky vyrobí až šedesát procent tepla.

Teplárna dodává zhruba polovině desetitisícového města. Kromě bytových domů zásobuje také řadu městských budov včetně mateřských a základních škol, sportovní halu nebo městské lázně.

Město je klíčový odběratel a majitel budovy

Přestože město drží ve firmě jen necelé procento akcií, a nemá tedy kontrolní podíl, vedení radnice vstup nového partnera do firmy a přechod na štěpku vítá. „Vliv města je v pozici klíčového odběratele a vlastníka budovy teplárny,“ poznamenal starosta Michal Šmarda.

„V aktuální situaci, kdy do firmy vstoupila společnost Kinský Žďár, dává smysl štěpka. Dlouhodobě je to stabilnější palivo, vlastník jej má z vlastních zdrojů,“ dodal.

Šmarda také zahání obavu některých obyvatel z nárůstu emisí. „Byli jsme ujištěni, i podle dokladů, které k tomu jsou, že se emise ve městě nezvýší,“ reaguje starosta.

Nové kotle na štěpku podle šéfa teplárny představují nejmodernější technologie. „Jsou plně automatizované s chytrým řízením, navíc jsou vybavené elektrostatickými filtry na eliminaci prachových částic pro nejnižší možné emise,“ vysvětluje Ondřej Pekárek. S pořízením nových kotlů je spojena také stavba skladu na biomasu.

Uvažuje se i o obnovení výroby elektřiny

Spalování štěpky se na Vysočině používá k centrálnímu vytápění například v Třebíči či Pelhřimově, částečně i v Bystřici nad Pernštejnem.

Novoměstská teplárenská také uvažuje o znovuobnovení výroby elektřiny.

„Díky dostatečné kapacitě vlastní trafostanice a rezervované kapacitě v distribuční síti v kombinaci s velkou akumulační nádrží se nabízí jak instalace nové kogenerační jednotky, tak i naftového generátoru a elektrického kotle. Ty by poskytovaly služby výkonové rovnováhy, což z ekonomického hlediska dává velký smysl a opět by to mělo pozitivní vliv na cenu tepla,“ uvedl Pekárek.

Společnost Kinský Žďár, a.s. koupila podíl, který dosud držela norská firma Concilium. „Na konci roku 2022 zemřel pan Bergesen (majitel - pozn. red.). Po něm to převzali jeho děti, které se tomu nemůžou věnovat, a proto se rozhodly z teplárny vystoupit. Pak jsme hledali řešení dobré pro všechny,“ vysvětlil změnu předseda představenstva.