Meziříčí dumá, jak získat synagogu s asijskou tržnicí. Chybějí mu peníze

„Předběžná dohoda mezi Židovskou obcí Brno a Městským úřadem Velké Meziříčí o budoucím převodu vlastnictví synagogy stále platí. Z časového hlediska je však podmíněna získáním potřebných dotačních finančních prostředků na rekonstrukci synagogy,“ sdělil Jáchym Kanarek, předseda ŽOB.



Právě chybějící peníze vidí jako hlavní problém, jenž zatím brání převodu majetku, také vedení města. „V současné době nás čekají dva opravdu velké investiční projekty - rekonstrukce zimního stadionu a budování domu pro seniory. Na oba jsme žádali o dotace. Ještě uvidíme, zda se nám povede uspět, a podle toho bude už pak také jasnější, co dalšího si vůbec budeme moci v příštích dvou letech dovolit,“ vyjádřil se velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.



Podle něj se zatím ani nepovedlo nalézt na případnou opravu Nové synagogy možnosti finanční podpory. „Naše pracovnice, která má mimo jiné na starosti hledání dotačních příležitostí, ale situaci sleduje. Jakmile se objeví nějaká možnost získat zdroj financí, jsme připraveni začít jednat. Nyní zrovna končí plánovací období, tak věříme, že nové a pro nás i vhodné dotační tituly budou otevřeny ve druhé polovině letošního roku,“ doufá Kaminaras.

Obnova památky může přijít na 30 milionů

Významnou roli v budoucnosti novogotické památky, která se nachází v ulici Novosady přímo u frekventované silnice, bude hrát rovněž koncepce kultury, již si město nechalo vytvořit. Ta má napovědět, jakým směrem by se mělo kulturní dění ve městě v budoucnu ubírat. Součástí zadání je rovněž zhodnocení možného kulturního využití právě budovy Nové synagogy.



Židovské památky ve Velkém Meziříčí Nová synagoga v ulici Novosady byla postavena v letech 1868 až 1870 v novogotickém slohu architektem Augustem Prokopem.

v ulici Novosady byla postavena v letech 1868 až 1870 v novogotickém slohu architektem Augustem Prokopem. Uvnitř zaujmou zajímavé dřevěné stropy a nepravé klenby s jemnou výzdobou, venkovní průčelí charakterizuje ztvárnění režného cihelného zdiva.

Půlstoletí sloužila budova jako skladiště, dnes je využita provizorně jako nákupní středisko, chystá se komplexní památková obnova s navrácením autentické podoby a kulturním využitím.

Ve Velkém Meziříčí, také v ulici Novosady, se nachází ještě Stará synagoga . Barokní stavba z roku 1695 byla využívána komerčně od roku 1870. V letech 1995 až 1996 byla tato synagoga otevřena i k muzejním a galerijním účelům.

. Barokní stavba z roku 1695 byla využívána komerčně od roku 1870. V letech 1995 až 1996 byla tato synagoga otevřena i k muzejním a galerijním účelům. Další meziříčskou židovskou památkou je hřbitov v ulici Bezděkov a zachovalý soubor židovské čtvrti na severovýchodním okraji historického jádra města.

„Pokud koncepce doporučí zapojit Novou synagogu do nějaké sítě objektů vhodných pro kulturní a společenské účely, bude to další argument navíc, proč bychom tento objekt měli převzít a investovat do jeho rekonstrukce,“ dodal starosta.



Náklady na renovaci a památkovou obnovu stavby, jež byla vybudována v letech 1868 až 1870, by se měly pohybovat kolem třiceti milionů korun. Tak částku alespoň stanovil stavebně-technický průzkum, který si vedení města nechalo koncem uplynulého roku vypracovat, aby vědělo, jak na tom stavba vlastně je. Zjištěná částka tehdy Velkomeziříčské příjemně překvapila, očekávala se totiž až její trojnásobná výše.

Pozitivně v posudku vyznělo i zhodnocení stavu památky. Mimo jiné se totiž ukázalo, že stavba nestojí na pilotech, nýbrž má kamenné základy.

Trhliny ve zdech jsou stabilní, nezhoršují se

„I trhliny v jejích zdech, způsobené zřejmě při dosavadních obchodních činnostech, jsou stabilní a jejich stav se nezhoršuje,“ popsal loni v prosinci místostarosta Velkého Meziříčí František Smažil s tím, že dobře z průzkumu vyšel také krov a střecha.

Navrhované úpravy počítají mimo jiné s odstraněním nepůvodních prvků, doplněných kvůli současným komerčním účelům objektu, což je provozování prodejny soukromníkem. Finance z tohoto pronájmu slouží ŽOB k pokrytí provozních nákladů.

Stav a současné využití památky je jedním z ožehavých témat města. Před dvěma lety ji obyvatelé v anketě zařadili mezi desatero největších problémů Velkého Meziříčí.