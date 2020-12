Starosta Světlé ve funkci skončí, až zastupitelstvo schválí rozpočet

„Slíbil jsem to a svůj slib splním. Domnívám se, že plně vykonávat funkci starosty a zároveň krajského radního není možné,“ konstatoval Tourek.



Bývalý ředitel Domova ve Zboží, pečujícího o zdravotně postižené, dostal na kraji na starosti sociální problematiku.

Na svůj post hodlá Tourek rezignovat na únorovém zasedání městského zastupitelstva.



„Na tom budeme schvalovat rozpočet na rok 2021. Do té doby bych chtěl vydržet, aby někdo nemohl říct, že jsem se na město před nejdůležitějším hlasováním roku vykašlal,“ dodal.

Kdo bude jeho nástupce, by mělo být známé už před Vánoci. „Chtěl bych, aby bylo jasno co nejdřív. Aby všichni dopředu věděli, co nás čeká, a nepanovala nějaká nejistota nebo se městem nešířily spekulace,“ uvedl Tourek.

Lidovci nabízejí dva kandidáty

Jednání v koalici, kterou tvoří Tourkovi lidovci a několik nezávislých uskupení s podporou ODS a TOP 09, začínají. Už nyní je však víceméně jasné, že do funkce starosty nepovýší druhý muž radnice, místostarosta Josef Hnik.

„Já už po tom nijak netoužím. Chtěl bych dál pomáhat lidem tady ve městě, ale už nejsem ve věku, abych neustále někam cestoval a třeba na ministerstvech něco zařizoval. Chtěl bych zůstat, jak říkám, dole v podzámčí,“ sdělil místostarosta.

Podle výsledků posledních komunálních voleb v roce 2018 by si právě on mohl post starosty nárokovat. Byl lídrem nezávislého uskupení Pro Světelsko, které získalo největší počet hlasů i mandátů v zastupitelstvu. Jan Tourek skončil s lidovci na druhém místě, získal ale největší množství preferenčních hlasů.

A podle dosluhujícího starosty by právě od lidovců měl vzejít jeho nástupce. „V tuto chvíli máme dva kandidáty. Budeme o nich mluvit se svými koaličními partnery. Jedním je František Aubrecht, druhým Jan Prášek,“ přiblížil Tourek.

V případě Aubrechta by byla obměna jednodušší. Osmapadesátiletý konstruktér je radním. S Tourkem, který by radním chtěl zůstat, by si jen prohodil pozici. Střídání postů s jednačtyřicetiletým učitelem Práškem, který je řadovým zastupitelem, by bylo o něco složitější.

Světelsko získalo tři zastupitele

Ať obměna ve vedení města dopadne jakkoliv, podle místostarosty Hnika si Světlá nad Sázavou i celý region po krajských volbách pomůže.



„Celé Světelsko i Ledečsko, které pod nás spadá, byly roky na okraji zájmu kraje. To se nyní podstatně zlepšilo. V krajském zastupitelstvu má Světelsko tři zástupce, z toho jednoho radního,“ pochvaluje si Josef Hnik.

Jan Tourek je starostou od voleb v roce 2010, do té doby byl čtyři roky místostarostou. Za jeho éry Světlá získala například sportovní halu, město zřídilo desítky stavebních pozemků nebo se podařilo najít zájemce o průmyslovou zónu u skláren. Tourek rovněž stál u zrodu připravovaných projektů na rekonstrukci náměstí i na výstavbu druhého mostu přes Sázavu.