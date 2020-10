Pětičlenná koalice na Vysočině vyšachovala ANO, hejtmanem má být Schrek

Piráti (7 zastupitelů), ODS a Starostové pro občany (7), KDU-ČSL (6), ČSSD (6) a Starostové pro Vysočinu (6) budou mít v novém zastupitelstvu 32 hlasů. Kromě ANO míří do opozice také KSČM (3). Zástupci politických stran a hnutí se na tom domluvili na úterním společném jednání, na kterém podepsali i memorandum o vzájemné spolupráci.

„Obsahem memoranda je vůle spolupracovat, vytvořit koalici a v tuto chvíli jsme dohodnuti na půdorysu té koalice,“ uvedl Vítězslav Schrek z ODS. Kromě něj dohodu podepsala Hana Hajnová (Piráti), Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Vladimír Novotný (ČSSD) a Lukáš Vlček (STAN+SNK).

„Asi můžu prozradit, že ODS a Starostové pro občany bude mít pozici hejtmana, Piráti první náměstkyni hejtmana,“ vysvětlil Schrek.

„Nezvítězil zdravý selský rozum, ale vítězi voleb bylo jeho vítězství ukradeno poraženými. ODS od začátku nerespektovala naše vítězství - kmotrovská politika z devadesátých let se v nich nezapře,“ reagoval na oznámenou dohodu o koalici člen předsednictva hnutí ANO Martin Kukla.

„Všem poraženým chybí základy slušného a seriózního jednání a nerespektují absolutně výsledky voleb. Nerespektují voliče – obyčejné občany. Předem domluvená koalice dala jasně najevo, že ji nezáleží na Vysočině, ale poslušně se řídila pokyny z Prahy a to udělat koalici bez nás,“ pokračoval Kukla.



Všechny strany, s výjimkou ODS, která bude mít hejtmana a radního, budou mít vždy náměstka hejtmana a radního. „S tím, že jeden ze subjektů (ČSSD) bude mít náměstka hejtmana a uvolněného člena zastupitelstva,“ upřesnil Schrek. Návrh koaliční smlouvy by měl vzniknout do dvou týdnů. „To znamená do 21. října. Do té doby budeme muset dohodnout rozdělení jednotlivých resortů,“ upřesnil Schrek.

„Mrzí nás, že prvním krokem této vznikající koalice je navýšení politicky placených funkcí, v době ekonomické recese a jejich předvolební rétorikou a sliby to bereme jako podraz na všechny poctivé lidi z Vysočiny,“ kritizoval memorandum Kukla.