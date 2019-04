Vytrvalec přeběhl Československo za 239 hodin a běžel by klidně i dál

„Jak se cítím? Úplně v pohodě. Ještě poběžím pět kilometrů zpátky k autu, abych nezmrzl,“ řekl Štěpán Dvořák v krátkém rozhovoru v cíli svého běhu, kde jej podpořila skupinka příznivců.



Oproti svému plánovanému harmonogramu běhu se zpozdil o 36 a půl hodiny. Svůj běh odstartoval v nejvýchodnějším bodě Slovenska poblíž Nové Sedlice před deseti dny v pátek 19. dubna v šest hodin ráno.

Během svého výkonu třiatřicetiletý třebíčský hasič a milovník extrémních sportů Štěpán Dvořák stihl prostřednictvím mobilního telefonu komunikovat přes facebook s přáteli a podporovateli.

„Jen se chlapi omlouvám, že jsem nebyl moc mluvný a aktivní, ale byl jsem dost upečený ze slunka,“ napsal například svým typicky lakonickým stylem ve statusu ke skupince běžců, která ho podpořila po osmi dnech jeho běhu u Mladé Vožice.

Na Slovensku nabral zpoždění, které už dohnat nedokázal

Štěpán Dvořák vyrazil na Velký pátek brzy ráno. Startoval na hoře Kramenec, kde se potkává ukrajinská, polská a slovenská hranice. Je to nejvýchodnější bod Slovenska. Mířil na nejzápadnější bod České republiky k Aši. Do Třebíče ale ve čtvrtek doběhl o den a půl později, než původně předpokládal.

„První dva dny na Slovensku v noci mrzlo a přes den byl hic. Já byl unavený, chtělo se mi spát, ale když jsem ulehl, tak jsem nemohl usnout a koukal jsem do stropu. Tak jsem ztratil hodně času,“ hlásil Dvořák v Třebíči, kde zároveň i bydlí.

Navíc na Slovensku běžel většinou sám a musel urazit více kilometrů, než původně plánoval. „Když jsem sám, běžím pomaleji, chybí mi motivace,“ vysvětloval.

Jak ale překročil českou hranici, začal zrychlovat. „Ztracený čas už doháním, dnes jsem vůbec nespal a předtím maximálně hodinu a půl za den. Teď se cítím naprosto suprově, spát se mi nechce,“ tvrdil ve čtvrtek dopoledne. Zcela stíhnou ztrátu už ale nedokázal.

Po celou dobu byl po dohledem GPS a webových stránek

Extrémní sportovec pracuje jako hasič v dukovanské elektrárně. Kolem ní tentokrát rovněž běžel. V noci na čtvrtek ho tam přivítali jeho spolupracovníci. Z domovské Třebíče se vydal na Pelhřimov a dál směrem na Karlovy Vary do Aše a do cíle na hranice.



Po celou dobu ho mohli zájemci sledovat pomocí GPS na stránkách https://dvorak-stepan.off-limits.cz/.

Loni Dvořák za 124 hodin uběhl 666 kilometrů z nejzápadnějšího bodu Česka až na jeho nejvýchodnější výběžek. Předloni přeběhl Česko z jihu na sever, tedy 402 kilometrů. V roce 2017 republiku od západu na východ přejel na kole, stačilo mu k tomu 23 hodin.

Letos si trasu zopakuje na kole, chce ji stihnout do 48 hodin

Letos ještě plánuje uskutečnit například 1000 kilometrů dlouhý přejezd přes celé Česko i Slovensko do 48 hodin. „Kvůli krátkým dnům a horšímu počasí to nechci nechávat až na konec letních prázdnin, ale přesunu to před letní prázdniny,“ napsal Dvořák na svém webu.

Plánuje také přeplavat v celé její délce Orlickou přehradu. „Bohužel není možné přesně zjistit, kde přehrada začíná, takže celkovou vzdálenost zatím netuším. Pokud bych ale začínal plavat už v Týně nad Vltavou, tak by se vzdálenost mohla vyšplhat až na 60 kilometrů. Jasné tedy je, že mě budou čekat dva dny a noc plavání,“ odhaduje Dvořák.

Plánuje také zúčastnit se extrémního závodu Spartathlon v Řecku. „V březnu jsem byl vylosován, takže pokud to půjde dobře, tak se ve dnech 27. - 28. září 2019 postavím na start,“ věří Dvořák.

Spartathlon je zřejmě nejznámějším extrémním maratonem: měří 246 kilometrů a běží se z Athén do Sparty. „Čeká mě pravděpodobně moje první účast na závodě mimo Českou republiku, který bude zároveň i mým nejdelším a nejnáročnějším v životě,“ dodal.

Rekordní běh Štěpána Dvořáka přes Československo: