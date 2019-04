Sportovec se chystá za osm dní přeběhnout celé bývalé Československo

Štěpán Dvořák odstartuje na Velký pátek ráno z hory Kremenec, kde se potkává slovenská, ukrajinská a polská hranice.

„Z tohoto nejvýchodnějšího bodu Slovenska se pokusím běžet přes celé území našich východních sousedů. Po překročení státní hranice pak chci dále zamířit do nejzápadnějšího bodu České republiky. Celková vzdálenost bude lehce přes tisíc kilometrů. Odhaduji, že to poběžím asi osm dní a nocí,“ uvedl před startem Dvořák, povoláním hasič v dukovanské elektrárně.



U startu ho přivítá starosta vsi Nová Sedlica, která je nejvýchodněji položenou slovenskou obcí. Hasiče Dvořáka doprovodí jeho tým v obytném autě. Tentokrát chce běžet i přes Dukovany a Třebíč. Místo svého zaměstnání a bydliště při svých minulých rekordních výkonech míjel.

„V Dukovanech by mělo být i nějaké srocení lidí, podle propočtů bych tam měl být někdy v úterý k večeru. Ale přesnější čas nemůžu slíbit, protože ten běh bude sado-maso. Při tom loňském jsem se sekl v propočtech. Byl jsem pomalejší o patnáct hodin kvůli puchýřům, strašně to štípalo,“ zavzpomínal na loňský rekord.

O svém pokusu předem lékařům raději nic neříká

Celou trasu chce znovu zvládnout jen s minimem odpočinku. Spát hodlá maximálně hodinu a půl za den. S lékaři raději předem své extrémní pokusy nekonzultuje.

„To by mě asi vyděsilo, co by mi řekli. Poběžím, dokud to půjde. Jen když začnu za běhu usínat, tak si na chvilku lehnu,“ plánuje.

Štěpán Dvořák chce tentokrát běžet i přes Brno. Předtím přes Poprad, Žilinu a Kroměříž. Z domovské Třebíče zamíří na Pelhřimov a dál směrem na Karlovy Vary do Aše a do cíle na hranice.

Po celou dobu ho můžou zájemci sledovat pomocí GPS. Opět uvítá, když se k němu přidají aspoň na kus cesty další běžci.

„V týmu je taťka, který bude mít na starosti jídlo a pití. S ním ještě další lidé. Nejedná se o žádnou komerční akci. Běžím soukromě jen sám za sebe, většinu nákladů si platím také sám a nemám z ní žádný výdělek,“ popsal.

Loni Dvořák za 124 hodin uběhl 666 kilometrů z nejzápadnějšího bodu Česka až na jeho nejvýchodnější výběžek. Předloni přeběhl Česko z jihu na sever, tedy 402 kilometrů. V roce 2017 republiku od západu na východ přejel na kole, stačilo mu k tomu 23 hodin.

