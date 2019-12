Děti v Třebíči pravidelně navštěvují seniory, pečou spolu vánoční cukroví

U jednoho stolu malá Natálka válí těsto a Kubík vykrajuje formičkami různé tvary. Spolu s nimi pracuje i paní Fukalová, klientka domova.

„Kubíčku, musíš trochu víc přitlačit, to jsou jiné formičky. S těmihle je to dřina,“ radí malým předškolákům a ze stolu mizí do trouby již desátý plech s perníčky.

Pravidelná setkání seniorů a dětí ze školek jsou součástí projektu mezigeneračních setkávání, které zaštiťuje nezisková organizace Mezi námi.

„Naší úlohou je propojit co největší množství dětí s co největším množstvím seniorů. Podle skladby a schopnosti klientů a dětí nastavíme setkávací systém. Snažíme se, aby to bylo během roku alespoň sedmkrát,“ vysvětluje Jana Ketnerová z neziskové organizace.

Setkání jsou nejrůznějšího charakteru - rukodělné, hudební, sportovní či divadelní. „V podstatě cokoli, co dokáže spojit nejmladší generace s těmi nejstaršími a přinést jim radost a obohacení o milé zážitky,“ dodává Ketnerová.

Mateřská školka v Benešově ulici v Třebíči první společná setkání se seniory začala pořádat v roce 2012.

„Tehdy jsme seniory pozvali k nám do školky. Chodili nám předčítat. A nakonec to z nepravidelných akcí přerostlo v takto velký projekt. Někdy chodíme my za nimi, někdy oni k nám. Zveme je i na naše besídky. Posledně jsme to měli dokonce i s harmonikou, kterou jeden z klientů donesl a hrál na ní,“ usmívá se učitelka mateřské školky Ivana Březinová.

Spokojenost je prý oboustranná. „Senioři jsou rádi, když děti vidí. Ne všichni mají v rodině vnoučata či pravnoučata. Je to vzájemné obohacení pro všechny. Na setkání se obě skupiny těší a vždy si pro sebe připravují drobné dárečky,“ připomíná Helena Pavelková koordinátorka charitní pečovatelské služby v Třebíči.

„Hlavně že děti jsou spokojené. To je nejdůležitější. Já mám sice vnoučat a pravnoučat habaděj, ale před rokem mi umřel manžel a tak se snažím nebýt sama. Zpíváme, hrajeme si, je to fajn,“ usmívá se osmasedmdesátiletá Věra Uhrová, která právě učí malého Filípka zdobit perníčky cukrovou polevou. „Tak tenhle perníčkový stromeček se ti moc povedl,“ chválí chlapce.