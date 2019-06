Nová školka stojí, otevření však oddálila o rok výroba lůžek pro seniory

„Vůbec z toho nejsme nadšeni. Máme tu pětadvacet dětí pod čarou, které jsme z důvodů nízké kapacity školek museli odmítnout. Počítali jsme, že se školka v Husově ulici otevře dřív,“ s nelibostí konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Vladimír Slávka (ANO).



Novou školku buduje Kraj Vysočina. Je součástí přístavby domova pro seniory v areálu havlíčkobrodské nemocnice. Otevřena tu bude jedna nová třída pro zhruba pětadvacet dětí, do níž budou přednostně přijímány děti rodičů, kteří pracují v nemocnici nebo v domově pro seniory.

„Půjde o školku fungující dvanáct hodin vycházející vstříc potřebám zaměstnanců přilehlé nemocnice, domova důchodců a dalších rodin, které potřebují využívat vícehodinovou službu mateřské školy,“ doplnila mluvčí kraje Jitka Svatošová. „Bude uzpůsobená pracovní době ve zdravotnictví,“ podotkl Slávka.

Školku ovšem nebude zřizovat kraj, ale město. Nebude však zařazena pod síť městských školek Korálky, bude spadat pod základní školu Wolkerova. Ta už zřizuje školku v brodské místní části Perknov. Škola se postará o chod školky i jeho personální zajištění. Kraj poskytne pouze vybavený objekt. Vařit pro děti bude nemocnice.

Otevření nejprve oddálil domov důchodců, poté školský zákon

Původně představitelé města věřili, že se školku podaří uvést do provozu již letos v září, tedy od nového školního roku.

„Pro provoz celého zařízení je ideální, aby školka zahájila provoz až po rozběhnutí režimu domova důchodců. Jde o logistiku a další provozní záležitosti,“ vysvětlila však Svatošová.

Otevření domova pro seniory se původně mělo odehrát na přelomu června a července. Stane se tak ovšem pouze z části. Smlouvu na poslední chvíli odmítla podepsat firma, která získala zakázku na výrobu a dodání lůžek. Zjistila, že je nestihne vyrobit v požadovaném termínu.

Kraj Vysočina proto musel vyhlásit soutěž znovu. Lůžka by nový dodavatel mohl dodat nejdříve na konci srpna. Tento termín přitom nemusí být konečný.

Proto radnice zvažovala, že by se školka mohla otevřít od ledna 2020. Jenže i s tímto termínem narazila. Tentokrát byl problém v nesouladu školského zákona se specifikami školky a očekávaným zájmem rodičů.

Kdo ze zaměstnanců nemocnice nebo domova pro seniory potřeboval pro příští školní rok umístit dítě do školky, už tak učinil při zápisu. Radnice předpokládá, že by po čtyřech měsících školního roku rodiče nechtěli děti vytrhávat z kolektivu a dávat je do nové školky.

„Abychom školku naplnili, mohli by se v tom případě hlásit děti rodičů, kteří nejsou zaměstnáni v nemocnici či domově pro seniory. Ty by pak teoreticky až čtyři roky mohly blokovat místa vyhrazená právě pro zaměstnance,“ objasňuje problém Slávka.

Termín otevření ještě nebyl definitivně určen, upozorňuje kraj

Proto se na radnici mluví o tom, že termín otevření školky posune až na počátek dalšího školního roku v září 2020. Odpadne tím nutnost mimořádného zápisu a dalších komplikací.

„Je to prakticky jediné možné východisko z nouze. Želbohu nás to stojí celý jeden rok,“ poznamenal místostarosta.

Definitivní to ale ještě být nemusí. „Termín zprovoznění školky nebyl oficiálně ještě určen. V následujících měsících bude muset ještě proběhnout několik zásadních schůzek, na kterých budou dořešeny jak provozní, tak další záležitosti,“ upozornila Svatošová.

V Havlíčkově Brodě by v budoucnu měla vzniknout i další zcela nová školka. Zařízení se třemi třídami a kuchyní chce město stavět v areálu základní školy Konečná na Žižkově. Náklady na její vybudování by měly dosáhnout 53 milionů korun.

„Uspěli jsme s žádostí o dotaci. V současné době se tak nová budova projektuje a počítáme, že bychom na přelomu roku mohli začít se stavbou. Předpokládáme, že by se nová školka mohla otevřít zhruba za dva roky,“ pravil Vladimír Slávka.

Havlíčkův Brod nyní má v mateřských školách celkem 32 tříd, do nichž by dle hygienických norem mělo docházet maximálně 715 dětí. Ve skutečnosti jich je však více, dalších 64 míst umožňují takzvané výjimky. Přesto to nestačí na pokrytí zájmu. Odmítnuty musely být hlavně děti z okolních obcí.