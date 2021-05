Chotěboř koupila starou rychlírnu ovoce, na jejím místě plánuje stavbu domů

V jižní části města hned u hřbitova se ve druhé polovině minulého století pěstovalo ovoce a zelenina. Stávaly tam skleníky, které bylo potřeba pro vypěstování malých sazenic - a urychlení jejich růstu - patřičně vytápět. Právě k tomu sloužila rychlírna.



„Jednalo se o jakousi kotelnu, v níž se topilo, a teplo se pak vybetonovanými kanály šířilo do jednotlivých skleníků,“ popisuje původní zařízení chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.

Taková pěstírna ve městě sloužila za minulého režimu. Po pádu komunismu a privatizaci podnik v devadesátých letech skončil. Skleníky zmizely, areál nebyl udržovaný.

„Jen chvíli tu měli klubovnu skauti, ale jinak tu vše až do současné doby leží ladem,“ konstatuje starosta.

Nevzhlednou ruinu, která už dlouho kazí dojem okolí hřbitova i nové zástavby, od majitelů nyní radnice koupila. Do budoucna ji plánuje nechat zbourat a celý pozemek srovnat. Časem by na místě mohly začít růst nové rodinné domy. Alespoň tak s tím počítá územní plán i vedení města.

Sídliště se rozšíří až o padesát nových domů

„Předpokládáme, že v letošním roce prodáme všechny zbývající městské parcely v lokalitě Boží Muka. Proto se snažíme postupně přikupovat další pozemky, zcelit je a připravit pro další výstavbu,“ vysvětluje Škaryd.

Lokalita označovaná jako Morávkovský je další volbou. Podle starosty by se mohlo za pár let začít stavět podél ulice Na Chmelnici a na dnešních polích, která přiléhají k novější vilové čtvrti za hřbitovem.

„Detailní studii ještě nemáme. Ale ve finále by zde mohlo být třicet až padesát nových parcel,“ sečetl Škaryd.

O využití areálu někdejší rychlírny ale ještě nedávno existovalo více představ. Například soukromý investor chtěl využít jejího umístění u hřbitova a na jejím místě vybudovat smuteční síň, kterou by poté pronajímal. Z tohoto záměru však sešlo.

Na parkoviště leží plocha až příliš daleko

„Nebylo by vhodné alespoň z části pozemku udělat parkoviště? Vzhledem k situaci s parkováním na sídlišti by to bylo určitě vhodné,“ poukazovala například Marcela Klofáčová, jedna z obyvatel města. Rychlírna totiž stojí nedaleko panelového sídliště, které trpí nedostatkem parkovacích míst.

„I varianta parkování v této lokalitě je diskutována, zejména pro návštěvníky hřbitova,“ odvětil na její dotaz správce městského facebookového profilu. Podle něj nyní již nebrání žádné majetkové vztahy v úpravě prostranství u zadního vchodu na hřbitov. „Je zde dostatečný prostor k jeho revitalizaci,“ píší představitelé Chotěboře.

Zároveň však upozorňují, že zřízení nového parkoviště v těchto místech by kritické parkování na sídlišti nevyřešilo. Od bytovek to k rychlírně je přes tři ulice, zhruba čtvrt kilometru.



„Z dosavadní zkušenosti víme, že tato vzdálenost je pro majitele vozů nevyhovující,“ vzkazují zástupci radnice.

Areál není bezpečný, do kanálů lze spadnout

Mnohem rychleji, než jak s nově nabytým areálem naložit, však musí vedení města uvažovat, jak ho zabezpečit. Původní majitel si s tím hlavu nelámal. Město chce podle Škaryda postupovat jinak.

„Pro volný pohyb je to tu nejen značně nevhodné, ale také nebezpečné. Kanály, kterými bylo teplo rozváděno do skleníků, nejsou zakopané v zemi, jsou pouze zakryté nejčastěji plechovými deskami. A ty už mají odslouženo. Hrozí, že by se někdo do kanálů mohl propadnout,“ varuje starosta.

Objekt bude nyní častěji monitorovat městská policie. Má ho za úkol nejen ochránit před nezvanými návštěvníky, ale také zamezit do bývalé rychlírny vyvážet odpad. Uvnitř staré budovy ho totiž je možná i více než ve sběrném dvoře.