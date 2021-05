Zapáchající rybník byl zrušen, teď chce Chotěboř na jeho místě park

Zhruba před dvěma roky si chotěbořská radnice nechala vypracovat základní studie na revitalizaci několika veřejných ploch ve městě. Jednou z nich byl právě i rozlehlý prostor kolem ulic Slavíčkova, Na Hlavaticích a Buttulova.



Kdysi tu býval Obecní rybník. Desítky let je ale celá plocha prakticky prázdná. Dnes jsou na místě rybníka křižovatka ulic a na centrum města nezvykle rozlehlé louky, sem tam doplněné křovinami a stromy. Na prostranství, jakkoli by to k tomu vybízelo, nestojí ani žádné stavení.

„Máme základní představu, jak by měl být tento prostor upraven. Jen musí projektant vymyslet, jak to všechno skloubit dohromady. I když je to poměrně velká plocha, požadavků na její využití je spousta,“ konstatoval chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.

Radnice chce na pozemku v první řadě vybudovat retenční nádrž, která by zadržovala dešťové srážky. Zatím není zcela jisté, zda bude podzemní, nebo v podobě přírodního jezírka.

Nádrž, hasiči, park, parkoviště, hřiště...

„V Chotěboři chybí dešťová kanalizace. Srážková voda je odváděna splaškovou kanalizaci a při větších deštích to dělá problémy v čistírně odpadních vod. Do nové retenční nádrže bychom chtěli tudíž svést srážkovou vodu z poměrně širokého okolí,“ uvedl starosta.

Dalším požadavkem, kterému město chce dostát, je využití plochy hasiči. Ti na zdejším trávníku trénují požární sport a pořádají soutěže. A tak by to mělo zůstat i do budoucna. „Chtěli bychom jim tu zřídit upravenou stometrovou trať,“ přiblížil Škaryd.

K tomu by radnice ráda část plochy přetvořila v parčík, v němž by nechyběly vodní prvky. Další díl by mohlo ukrojit dětské hřiště, uvažuje se i o větším parkovišti. „Když se na náměstí konají různé akce, slouží tato lokalita jako odstavná plocha pro parkování. Chtěli bychom to částečně zachovat,“ poznamenal Škaryd.

K tomu všemu radnice vyhlásila anketu, co dalšího by na místě bývalého Obecního rybníka mohlo být. Dotazník mohou občané vyplnit přímo na městských webových stránkách. „Celkovou koncepci necháme na profesionálech. Ale s drobnějšími prvky by lidé mohli pomoci,“ řekl starosta.

Kde budou záhony či toalety?

V dotazníku mohou lidé odpovídat například na dotazy, zda by v lokalitě uvítali umístění uměleckého díla či pítka, jak by na zdejších pozemcích trávili čas, zda by sem zašli třeba grilovat. Městský úřad se ptá i na zájem o umístění záhonů letniček nebo veřejných toalet. Zároveň chce slyšet názor na odstranění či ponechání dřevin.

Radnice si na sbírání a zpracování podkladů dává ještě necelý měsíc. Už koncem června by ráda na jejich základě vypsala architektonickou soutěž na podobu celé lokality.

Kdy dojde k samotné realizaci, zatím není zcela jasné. Rozhodovat budou mimo jiné i náklady a případná úspěšnost žádosti o dotaci. „Předpokládáme, že se můžeme vcelku snadno dostat na sumu 15 milionů korun. Pokud bychom volili podzemní retenční nádrž, jen ta může vyjít na třetinu celkových nákladů,“ odhaduje starosta Škaryd.

A jak vzápětí dodává, podzemní nádrž se momentálně rýsuje jako varianta pravděpodobnější. „V lokalitě není žádný přítok ani odtok vody. Pokud bude v jezírku bez pohybu, obáváme se, jak bude po nějaké době vypadat,“ naznal.

Rybníky se plnily splašky a voda zapáchala

Právě stav rybníka i kvalita a zápach vody byl podle něj i podle vedoucího chotěbořského městského muzea Michala Rozhoně důvodem, proč byl rybník ve druhé polovině minulého století zrušen a zavezen. „V té době se z podobných důvodů ve městě rušilo rybníků více,“ uvedl Rozhoň.

Chotěboř neleží prakticky na žádném vodním toku. „Potoky, které v zástavbě v minulosti bývaly, byly při rozrůstání města zatrubněny,“ podotkl Tomáš Škaryd. Původní kanalizace směřovala do rybníků, ty ale ztratily svou průtočnou funkci. A postupně se plnily splašky, voda zapáchala.

„Obecní rybník na konci své životnosti vypadal opravdu hrozně,“ potvrdil Michal Rozhoň, který se rovněž domnívá, že právě kvalita vody byla důvodem pro zrušení rybníka.

Nicméně v pamětních knihách města se mu nepodařilo žádné zmínky o zrušení Obecního rybníka dohledat. I období první úpravy a vysušení této lokality odhaduje pouze z fotografií, a to na přelom 60. a 70. let minulého století.