Uprostřed sídliště je louka jako Central Park, lidé odmítají její zastavění

Zastupitelé v Chotěboři nedávno schválili zadání pořízení změny územního plánu. Po uskutečnění této změny by se na pozemku, který vedení města označuje jako ten nejcennější v Chotěboři, mohlo dál stavět.

„Část této lokality je určena pro zdravotnické a sociální účely. Roste tu domov pro seniory a přibýt mají i dva domy s pečovatelskou službou. Pro tyto účely by území tím už bylo vyčerpané. Hledáme další možnosti využití Koubku a nabízí se bytová zástavba a občanská vybavenost,“ vysvětluje starosta města Tomáš Škaryd.

Byty v Chotěboři citelně chybí. Zájem o ně by byl, už řadu let se ale žádné ve městě nepostavily. Větší projekty, které soukromí developeři chystali v minulosti v Houbově a v Severní ulici, se dotáhnout nepodařilo.

Projektová kancelář napojená na společnost SeneCura, která v lokalitě staví domov pro seniory, představila svou vizi, jakým způsobem by mohl být Koubek zastavěn. Návrh počítá se čtyřmi bytovkami, v nichž by mohlo být až 150 bytů. Kolem nich by vznikla parkovací místa, uprostřed nové zástavby pak uzavřený dvůr se zelení a parkovou úpravou.

Už to nebude klidná část města, zlobí se občané

Právě na základě tohoto návrhu zastupitelé zahájili proces změny územního plánu. Jenže spoustě obyvatel města se proměna zelené louky v sídliště nelíbí. Velmi hlasitě volají po zachování louky či vytvoření klasického parku. Proti představenému návrhu mají velké výhrady a chystají se sepisovat petici.

„Byla to kdysi trochu klidnější část města, v budoucnu to tak už nebude. Domov důchodců se ještě akceptovat dá, rozhodně ale ne další betonové krabice, když by zde mohl být hezký a klidný park,“ namítá například Erika Nováková.

„Toto je zkouška, co chotěbořští občané vydrží,“ podotýká Miroslav Maša.

„Opravdu potřebujeme zastavět každou volnou plochu v Chotěboři?“ ptá se Tereza Boháčová. „Další beton místo trávy,“ zlobí se i Šárka Jiránková.

Proti zástavbě lidé protestují i přímo v místě. Na louce v posledních dnech přibyla podomácku vyrobená bílá lavička, objevily se zde i provizorní bílé podstavce pod květiny a stolky.

Na Facebooku vznikla skupina Central Park Chotěboř. Právě známý newyorský park mnohým lokalita svým tvarem a velikostí v poměru ke zbytku města připomíná.



„Je nezodpovědné utnout diskusi v zárodku“

Vedení města už několik dní odráží slovní útoky občanů. „Zadání zpracování změny územního plánu je úplně první krok, který ani nemusí vést k cíli. Ač i já mám k představené studii výhrady, je krajně nezodpovědné diskusi utnout hned v zárodku,“ říká chotěbořský místostarosta David Šafránek.

Vedení města pozemek nedaleko zimního stadionu označuje jako „stříbro Chotěboře“. Chce ho ale využít, nemíní ho další roky nechat ladem jako neudržovanou louku. S nějakou výstavbou zde počítá už mnoho let. Až dosud se ale k žádným krokům neodhodlalo.

Podle starosty Škaryda by zástavbu ocenily především mladé rodiny. Počítá se totiž s tím, že by nové byty neměly být určené k prodeji do osobního vlastnictví, ale fungovaly by jako družstevní bydlení.

„Podíl v družstvu by byl pro zájemce mnohem levnější než kupovat vlastní byt. Navíc by tím byla omezena možnost s byty spekulovat a rychle střídat nájemníky,“ konstatoval starosta.

Byty by měly být od velikosti 1+kk po 3+kk, některým by náleželo i místo v podzemní garáži.

Radnice odmítá, že by lokalitu připravovala pro už předem vybraného investora. Pokud bude změna územního plánu, což je proces trvající zhruba rok, nakonec schválena, chce posoudit více návrhů a nabídek investorů a vybrat ten, který se jí bude zdát pro město nejlepší.

„Parků máme dost, jsme zelené město,“ říká starosta

Je tak nanejvýš pravděpodobné, že zveřejněný návrh, který si město neobjednalo a ani za něj nic neplatilo, dozná podstatných změn. „Výstavba by měla být omezena regulativy, co se týče například zastavěné plochy, výšky budov nebo množství zeleně,“ zmínil místostarosta Šafránek. To vše má vzejít ze široké diskuse.

Park, po němž lidé volají, by ale na Koubku vzniknout neměl. „Parků máme ve městě už několik. Při leteckém pohledu jsme zelené město,“ tvrdí starosta Škaryd.

„Koubek je příliš cenná plocha, než aby to byl park. Chotěboř není velké město, stačí pár minut chůze a každý se dostane ze zástavby ven do přírody nebo do lesa,“ souhlasí i místostarosta.

Protesty místních lidí vedení města vnímá jako snahu sousedů znemožnit v lokalitě bydlení i někomu jinému. S občany se chtějí v klidu dohodnout. „Ale když přijdou s ultimátním odmítáním všeho, je to pak těžké,“ podotýká David Šafránek.