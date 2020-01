Ani letos Meziříčí neplánuje opravit Náměstí, investovat chce do škol

Nejnákladnější investicí tohoto roku bude v Meziříčí celková rekonstrukce smuteční síně, která se nachází na hřbitově Karlov. Vyjde na 21,6 milionu korun, jež budou hrazeny plně z městské kasy. Hotovo má být ještě letos.



„Obřadní síň hřbitova na Karlově včetně celého zázemí projde kompletní rekonstrukcí. Dojde k opravě celé strojové části, chladicího a mrazicího zařízení. Bude se bourat přední část s toaletami, rozšiřovat prosklená část síně, vznikne samostatná místnost pro pozůstalé a vestibul pro další smuteční hosty,“ vyjmenoval starosta města Josef Komínek.

Podle investic, které byly schváleny v rámci rozpočtu města, je však pro letošek prioritní oblastí města školství. Přestavba a modernizace čeká během letních prázdnin třeba učebny v Základní škole (ZŠ) Sokolovská, která bude stát kolem osmnácti milionů. Radnici se ale povedlo na akci získat dotaci, která pokryje velkou část nákladů.

Dostane se i na školku a opravu několika ulic a chodníků

„Žádost o dotaci na realizaci projektu, kterou město podalo již v roce 2017, byla zařazena původně mezi náhradní. Letos ale Integrovaný regionální operační program uvolnil finanční prostředky ve výši zhruba 13,4 milionu korun, což činí sto procent požadované dotace. Finanční podíl města je 3,6 milionu,“ upřesnila místostarostka Jiřina Jurdová s tím, že cílem úprav je především zpřístupnit školu žákům s omezenou schopností pohybu a orientace.



Kromě ZŠ Sokolovská poputují městské peníze rovněž do mateřinky Nad Plovárnou, kde opravou za 4,2 milionu projde hospodářská část budovy, do rekonstrukce nových prostor ve volnočasovém středisku Dóza nebo do výstavby parkoviště u ZŠ Školní.

„Druhou bohatě finančně podpořenou oblastí je doprava, opravy komunikací a chodníků,“ nastínila mluvčí velkomeziříčské radnice Michaela Hudková.

Nový kabát dostane například ulice Pod Strání či chodník ve Vrchovecké, úpravy čekají rovněž Třebíčskou ulici, kde opravou projde i železniční most.

Na rekonstrukci Náměstí opět nepůjde ani koruna

Léta diskusí, plánů a sporů provázejí ožehavý projekt rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní a U Bašty. Ani letos to totiž rozhodně nevypadá, že by centrum města mělo konečně změnit tvář.

„V rozpočtu pro tento rok nejsou vyčleněny žádné finanční prostředky, které by řešily stávající stav Náměstí. O jeho budoucí podobě a případné rekonstrukci budou samozřejmě rozhodovat zastupitelé města,“ sdělila k tomu Michaela Hudková.

O modernizaci a opravách meziříčského centra bylo přitom kdysi už téměř rozhodnuto. Z architektonické soutěže z roku 2016, v čele jejíž poroty seděl známý architekt David Vávra, vzešel vítězný návrh od týmu brněnského architekta Davida Mikuláška.

Ten se ale některým zastupitelům nezamlouval, kritizováno bylo především údajně špatné řešení dopravy. Vedení města nakonec odmítlo s Davidem Mikuláškem podepsat smlouvu a začalo se naopak hovořit o realizaci projektu od Miroslava Cikána z MCA Atelier, který v soutěži skončil jako druhý.

Soutěž vůbec nebyla zahájena, rozhodl antimonopolní úřad

Nepomohlo ani to, že se pro Mikuláškovo řešení centra vyslovili obyvatelé města v referendu - hlasovalo pro něj 64,5 procenta lidí z celkem 3 492 účastníků. Výsledky referenda sice byly platné, ale nebyly pro zastupitelstvo závazné, protože nehlasovalo potřebné množství lidí. Výsledkem tohoto hlasování se tedy vedení města nakonec neřídilo.



Po podání námitky Davida Mikuláška proti postupu města se začal veřejnou zakázkou na rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho zatím poslední verdikt, jenž kauzu prozatím uzavřel, zněl, že architektonická soutěž vůbec nebyla zahájena, a tím pádem ani neproběhla, jelikož zadavatel, tedy město, veřejnou zakázku neuveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek. Veškeré studie, jichž je celkem šestnáct, mají však Velkomeziříčští stále k dispozici.