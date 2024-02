Nešetři na sobě, je to tvé tělo, radí zájemcům o cvičení fitness trenér

Cesta k jeho vlastní posilovně nebyla jednoduchá, ale stála za to a nic by na svém rozhodnutí neměnil, jak sám říká v rozhovoru pro MF DNES.

Kdy jste se rozhodl, že se budete živit sportem?

Tuhle myšlenku jsem měl v hlavě už od mládí. Nicméně někdy v roce 2008, když jsem ještě boxoval, chodil do práce a občas jsem dal někomu individuální trénink boxu, jsem si řekl, že by bylo fajn, kdyby se právě tahle činnost jednou stala mým zaměstnáním. Bavilo mě to, a když jsem viděl zájem lidí, kteří ke mně tenkrát chodili cvičit, tak jsem si řekl, že se zkusím trénování více věnovat. Ale že mě jednou bude naplno živit a budu mít svou vlastní tělocvičnu, to mě v té době ani ve snu nenapadlo a jsem za to nesmírně vděčný.

Miroslav Skála Narodil se před 41 lety v Jihlavě.

Vystudoval obor Podnikatel na Integrované střední škole obchodní.

Vlastní licenci fitness trenéra. Pravidelně absolvuje různá školení týkající se sportu.

Jeho sportovní zkušenosti zahrnují crossfit, fitness v posilovně, box, hokej. Spolupracuje s hokejovým klubem HC Dukla Jihlava, kterému tvoří tréninkové plány.

Tělocvičnu založil v jihlavském Obchodním centru Březinky.

Více o jeho práci a sportovních lekcích mohou zájemci najít na internetových stránkách www.zeuspowerhouse.cz.

Čím vám učaroval právě crossfit, když jste se původně věnoval boxu?

Crossfit si mě získal tím, že je to strašně rozmanitý sport, který se dá aplikovat na jakéhokoli jiné sportovní odvětví. Tudíž člověk není zaměřený jen na omezený počet cviků. Baví mě na něm to, že je člověk opravdu všestranně zaměřený. A díky němu kromě všestrannosti získá sílu a celkovou odolnost.

Původně jste provozoval pouze lekce crossfitu, a to v pronajatých prostorách, dnes už máte svou tělocvičnu a nevěnujete se pouze tomuto sportu. Jak byste vaši cestu popsal? A jak ji vnímáte dnes? Jste s výsledky své práce spokojený, nebo byste někde udělal něco jinak?

Moje cesta byla asi stejná jako u jakéhokoliv člověka, který začíná v něčem podnikat. Byly doby, kdy to bylo fajn, a pak byly i časy, kdy to bylo dost náročné. Ale když se ohlédnu zpátky a měl bych to nějak zhodnotit, asi bych nic neměnil. Ono, jak se říká, zlé časy vytvářejí silné jedince, takže bych vše nechal tak, jak bylo. Vždycky je totiž největší odměnou spokojenost lidí, se kterými pracuji. A soudě podle jejich reakcí, má moje práce rozhodně smysl.

Jaké lekce v Zeus Power House nabízíte?

Kromě cross tréninku, který je zaměřený na komplexní rozvoj celého těla, jako je síla, kondice, gymnastika a podobně, máme třeba lekci Body form. Ta je určená hlavně pro ženy. Posiluje se při ní především břicho, ale i zadek, nohy, ruce, tedy ženské partie vnímané jako problematické. Tato lekce se koná pod taktovkou mé přítelkyně Evči. Do budoucna se chystáme otevřít ještě další speciální trénink, jeho konkrétní podobu aktuálně ladíme (úsměv).

Co podle vás odlišuje crossfit od jiných sportů?

Jak už jsem zmiňoval, líbí se mi, že je tento druh cvičení komplexní. Dokážeme lidi naučit vzpírat, dělat stojky, chodit po rukou, udělat muscle up (pokročilý silový cvik vzpor – pozn. red.), dostat ho do skvělé fyzické kondice a podobně. Ale není to vždy jen o tom, někoho něco naučit. Už nám prošla rukama spousta lidí, kteří měli zdravotní problémy. Například se zády, ať šlo o skoliózu, vyhřezlou plotýnku, zranění končetin, či pooperační komplikace a další. I s těmito lidmi jsme udělali takové pokroky, že dnes mohou normálně plnohodnotně fungovat bez komplikací či bolestí. To je pro nás pak největší odměnou. S fyzickou kondicí se u hodně lidí lepší i psychická stránka, což je samozřejmě taky super.

Už bylo řečeno, že jste se původně věnoval boxu…

Se sportem jsem celkově začal jako malý kluk, když jsem hrál hokej. Poté jsem chodil do posilovny a zajímal se o klasické posilování. V roce 2000, když se v Jihlavě otevřel boxerský klub, jsem začal s boxem, kterému jsem se věnoval až někdy do roku 2008. No a pak jsem objevil crossfit, což byla láska na první pohled (úsměv).

Čím se Zeus Power House odlišuje od konkurence?

Troufám si říct, že je to hlavně o komunitě, která je u nás v tělocvičně. Ale ono to není ani tak tělocvičnou, spíš sportem jako takovým. On totiž crossfit není jen nějaké cvičení, je to prostě životní styl. A když se vrátím ke komunitě, tak u nás si lidé povídají, vědí o sobě, vznikají u nás přátelské vazby, nové vztahy… A to je to nejvíc, co dnes člověk v této době může dostat. Když kolikrát jdete někam do fitka, tak je tam sice spousta lidí, ale v podstatě nikdo nikoho nezná. Většina odcvičí cvik, pak sedí na stroji a kouká do mobilu. Jsou izolovaní od okolí. U nás je to jiné, lidé se setkávají, mluví i trénují spolu.

Co byste poradil úplnému začátečníkovi, který se chce věnovat sportu? Jaký pohyb je vhodný, pokud chce například pár kilogramů shodit a navíc zpevnit postavu?

Poradil bych mu, ať si najde kvalitního trenéra, který má za sebou výsledky. Obětuje svému rozhodnutí nějaký obnos, ale naučí se základní pohyby, cviky... Důležité je také stravování. Až osmdesát procent výsledku tvoří strava, dvacet pak samotný trénink a regenerace. Většina lidí dnes kouká na to, kolik co stojí, pak raději začnou cvičit podle YouTubu nebo online tréninků. A většinou si buď ublíží, že se přetrénují, zraní, nebo je to přestane bavit, protože nedostávají zpětnou vazbu. Takže mé doporučení je jasné: nešetři na sobě, je to tvé tělo. A taky ať se lidé věnují tomu, co je bude bavit. U toho rozhodně vydrží nejdéle.