Mecenáš vytvořil ze školy jedno z nejlepších center ping-pongu v Evropě

Extraliga se sice v Havlíčkově Brodě už téměř tři roky nehraje, špičkoví čeští stolní tenisté se však do zdejšího prostředí vracejí pořád. Důvodem je areál, který nabízí reprezentantům ideální podmínky pro přípravu.

„Zázemí je tam opravdu výborné. Máme všechno pod jednou střechou,“ pochvaluje si kouč národního týmu Josef Plachý. „Dá se říct, že momentálně jsou pro nás podmínky, které nám nabízejí v Brodě, nenahraditelné,“ doplňuje.



Za výstavbou moderní sportovní haly stojí mecenáš brodského stolního tenisu Miroslav Jinek. Úspěšný podnikatel odkoupil budovu bývalé zemědělské školy a za dva roky ji proměnil v parádní pingpongový areál.

„Máme tady jídelnu, kuchyňku, učebnu, šatny, fitness centrum, ubytovací prostory s kapacitou čtyřiceti lůžek a momentálně se dodělává i kompletní wellness,“ vypočítává přednosti haly Jinek.

„Na soustředěních je hráčům k dispozici i odpočívárna či denní místnost, kde se mohou dívat na televizi nebo si zahrát na PlayStationu. Troufám si říct, že nic lepšího, co se týká zázemí pro stolní tenis, v Česku není. A v Evropě bychom se podle mě vešli mezi pět nejlepších středisek,“ je přesvědčen.

Začalo to hrou pro zábavu s pár přáteli v hasičárně

Na počátku všeho byla doba, kdy ve svých devětadvaceti letech začal chodit s přáteli hrát pro zábavu stolní tenis do hasičárny. „Hrozně mě to tenkrát chytlo, a tak jsem si časem založil vlastní klub,“ přiznává Jinek.

Jako kluk se přitom věnoval spíš fotbalu. A taky běžeckému lyžování. „Jezdíval jsem třeba i s Martinem Koukalem,“ zmínil bývalého skvělého lyžařského reprezentanta, který v roce 2003 získal pro Česko titul mistra světa.

Pár let poté, co Jinkovi učaroval stolní tenis, přivedl do hokejového a softbalového Havlíčkova Brodu pingpongovou extraligu a později také Champions League. STEN marketing HB Ostrov se totiž hned třikrát po sobě stal republikovým šampionem.

„Jenže pak už mě extraliga tolik nenaplňovala, i lidí začalo chodit méně. A tak jsem si řekl, což nechci, aby vyznělo nějak špatně, že než strkat peníze do dospělých, rozjedu raději pořádně výchovu mládeže,“ vrátil se ve vzpomínkách o několik let zpátky.

Stolní tenis hrávalo v Brodě pět děcek. Dnes jich je třicet

Začínat přitom musel prakticky od nuly, protože stolní tenis hrála v Brodě jen hrstka dětí. „Na začátku chodilo tak čtyři nebo pět děcek, teď jich máme třicet a z toho dvanáct atakuje ve svých kategoriích reprezentaci,“ raduje se Jinek.

Za skvělým zázemím, které by mladým stolním tenistům mohly závidět i profesionální hokejové či fotbalové týmy, jezdí do Brodu děti ze všech koutů Vysočiny.

„Ale nejenom odtud, máme tady třeba i čtrnáctiletého Ondru Květona, dvojku ve své věkové kategorii v republice a jedenáctku v Evropě. Ten pochází ze Šumavy,“ prozrazuje Jinek.

Rodiče talentovaného stolního tenisty přitom mohou být v klidu, klub dohlíží nejenom na Ondřejovu sportovní přípravu, ale také na tu školní. „Rozhodně nechceme, aby kterýkoliv náš svěřenec školu zanedbával,“ má jasno Jinek.

Kromě mládeže má ale HB Ostrov i svoje A-mužstvo, které v současné době hraje druhou ligu. „Letos bychom ale rádi postoupili do první. A věřím, že se to povede. Extraligu zatím hrát nechci, protože si myslím, že pro naše mladé hráče bude první liga mnohem lepší,“ nepochybuje Jinek.