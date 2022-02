Lidi, hýbejte se. Vysočina chce kampaní za 10 milionů naplnit tělocvičny

Přilákat veřejnost a hlavně lidi nad 50 let ke sportu, to je cílem nové kampaně Kraje Vysočina. Hejtmanství připravuje na týden od 25. dubna do 1. května akci s názvem Vysočina v pohybu s podtitulem Týden sportu zdarma.