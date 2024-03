Jihlavská zoo dá přednost šelmám před dravci. A o pětinu zvyšuje vstupné

Vstupné do zoologické zahrady vzroste o dvacet procent. „Musíme reagovat na zvyšující se náklady provozu. Věřím však, že i přes navýšení nám návštěvníci zůstanou věrní. Snažíme se jim to kompenzovat vylepšováním návštěvnického servisu a také se snažíme stále budovat a prezentovat nové druhy,“ vysvětlil ředitel zoo Jan Vašák.

Od dubna dospělý návštěvník zaplatí 180 korun, pro děti bude vstupné 120 korun. Pro dospělé se tak vstupenka oproti původní ceně navýší o 30 korun, pro děti o dvacetikorunu. Cena za parkovné bude na stejné úrovni jako v minulosti, tedy 150 korun.

Naposledy zvyšovala zoologická zahrada vstupné v dubnu 2022 kvůli zadrženým penězům ve Sberbank. Tehdy to bylo ze 120 na 150 korun a z 80 na 100 korun. Předtím se vstupné dlouhé roky nezvyšovalo.

Jednou z avizovaných novinek bude expozice pro kočkodany Rolowayovy, která se teď staví ve spodní části zoo. Pár ohrožených primátů by měli chovatelé přivítat už letos na jaře. Zoo se chce také ještě víc zaměřit na prezentaci kočkovitých šelem, na jejichž chov se specializuje.

„Chováme více druhů, než aktuálně prezentujeme návštěvníkům,“ připomenul Vašák s tím, že tyto druhy má zahrada v zázemí a lidé je nemohou vidět.

Populární letové ukázky dravců skončily

Vzhledem ke svému situování v centru města nemá zoo příliš mnoho možností, kam dál expandovat a kde dělat nové expozice. „Abychom mohli návštěvníkům ukázat to, na co jsme právem pyšní, potřebujeme zvýšit počet expozic. V tomto ohledu jsme upřednostnili to, na co se specializujeme, tedy kočkovité šelmy před dravci a sovami,“ vysvětlil Vašák.

Z toho důvodu v zoologické zahradě návštěvníci už neuvidí letové ukázky sov a dravců, které zde sedmnáct let dělali manželé Školoudovi. Přestože si vedení uvědomuje, že tyto ukázky byly mezi návštěvníky oblíbené. Voliéry, jež sloužily pro dravce, nechá zoo přebudovat na expozice pro kočkovité šelmy.

„Návštěvníkům ukážeme kočky slaništní, které jsme chovali jenom v zázemí. Chov této kočky naše zoo koordinuje i v rámci Evropského záchovného programu. Další kočkovitou šelmou, kterou nově návštěvníkům ukážeme, bude kočka bengálská krátkouchá,“ poznamenal Vašák.

Letos se má návštěvníkům po opravě zpřístupnit rovněž střecha pavilonu Hacienda Escondido, na kterou bude možné vstoupit po lávce.

V sobotu mají Rehkovi vstup zdarma

Zoo na hlavní sezonu chystá také řadu doprovodných a vzdělávacích akcí. „Loni se nám podařilo zrealizovat 578 programů pro více než jedenáct tisíc žáků mateřských, základních a středních škol. To je zatím nejvíc v naší historii. K tomu zoo uspořádala dalších třicet akcí, které byly věnovány nejenom světovým dnům zvířat,“ shrnula zástupkyně ředitele Pavla Jarošová.

Jedna z akcí se chystá už na Velikonoce. „Společně oslavíme Den ptactva i velikonoční svátky. V sobotu třicátého března bude v zoo od deseti do patnácti hodin jarmark, velikonoční tvoření PodpoVRCHem, komentovaná setkání u zvířat a budeme také hledat velikonoční vejce,“ zve k návštěvě.

Svůj stánek zde bude mít také Český svaz ochránců přírody. A majitelé ptačího příjmení budou mít v tento den vstupné za polovinu. Vzhledem k tomu, že ptákem roku 2024 je rehek, každý nositel tohoto příjmení bude mít vstup zcela zdarma.

V létě se mohou návštěvníci těšit na oblíbená komentovaná krmení zvířat. K surikatám, žirafám, lamám, babirusám, medvědům, lemurům a tapírům, jejichž krmení mohou lidé sledovat, se nově přidají také nosálové.