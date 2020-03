Brod rozdává roušky. Lidé si stěžují, že jim je někdo ze schránek krade

„Do každé domácnosti doručíme dvě bavlněné roušky. Jsme si vědomi toho, že jich občané mají nedostatek, a touto cestou bychom jim chtěli pomoci. Roušky postupně distribuujeme tak, jak je dostáváme od Pleasu, čímž mu moc děkujeme,“ uvedl minulý týden, kdy distribuce začínala, starosta Jan Tecl.



Po pár dnech se však začali na sociálních sítích ozývat někteří občané. Tvrdí, že jim roušky z poštovní schránky někdo ukradl. Občas u toho zloděj prý použil i násilí. Lidé tak soudí podle toho, že ve schránce objevili odtržený kus obálky.

„Nám je také ukradli a ještě vrátili do schránky rozervanou prázdnou obálku,“ postěžovala si na Facebooku Dagmar Vencová, která bydlí na sídlišti Na Výšině.

„To už je síla tohle. Bože, v jaké době to žijeme?“ komentuje Radoslav Pilát.

„Lidský hyenismus nezná mezí ani v takové vážné situaci. Pokud vám rouška nedorazila a nedorazí ani v průběhu týdne, není chyba na straně města, ale někdo vám jí jako spoustě dalším ukradl. Když uvidíte, že se někdo snaží tuto bílou roušku prodat, tak bych si to určitě nenechala jen pro sebe,“ píše Nikol Brigantová.

Roušek není neomezený počet, přednost má nemocnice

Radnice o problému ví, občany ale uklidňuje a jejich rozhořčení krotí. „Přišel mi dosud jeden jediný e-mail, v němž si někdo stěžoval, že mu roušky byly ukradeny. Víc případů oficiálně nemáme,“ říká Jan Tecl. „Věřím, že lidé nejsou takové hyeny,“ pronesl.

Zároveň jedním dechem upozorňuje, že když část bytů v jednom domě roušky dostala a část je ve schránce zatím nenašla, nemusí to nutně znamenat, že byly roušky ukradeny.

„Snažíme se je distribuovat hned, jak je z Pleasu dostaneme. Ale dodávky nejsou pravidelné. A obyvatelům takto rozdáváme jen ty roušky, které nám zbydou. Většina jich jde z výroby rovnou do nemocnice nebo integrovanému záchrannému systému, ty mají přednost. Je tudíž možné, že část bytů v jednom domě už roušky dostala a zbylá ještě ne,“ vysvětluje starosta.

„Zatím jsme vlastními silami roušky roznesli pouze do menší poloviny domácností. Další budeme roznášet tak, jak je budeme dostávat. Distribuce bude určitě ještě několik dní trvat,“ podotkl tajemník městského úřadu Václav Stejskal.

Roušky Pleas šije zdarma, denně jich vyrobí kolem čtyř tisíc

Pracovníci města roušky roznáší podobným způsobem, jako se před volbami distribuují volební lístky. „Jen je to o něco složitější, protože často neznáme počet obyvatel jednotlivých domácností,“ dodal tajemník. Nejčastěji se město snaží poslat do každé domácnosti dva kusy.

„Jsme schopni zajistit roznos roušek do poštovních schránek. Ale co se s rouškami děje potom, to už ohlídat nemůžeme, to není v našich silách,“ poznamenal Stejskal. Jak dodal, vzhledem k omezenému počtu kusů a okamžitě distribuci není město momentálně schopno reagovat ani na případné reklamace.

Roušky začal pletařský závod Pleas šít v minulém týdnu, když se řešil kritický nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky, hasiče či policisty. „Denně jich produkujeme kolem čtyř tisíc kusů, což není zrovna málo,“ svěřil se ekonomický ředitel podniku Petr Nobst.

Tyto výrobky však Pleas neprodává ani volně nenabízí. Jsou určené opravdu jen pro nemocnici, integrovaný záchranný systém a město. Pleas je rozdává zdarma jako dar.

Bavlněnou roušku je třeba před prvním použitím vyvařit. „Není atestována, ale vykazuje dobrou funkčnost,“ říká mluvčí radnice Alena Doležalová. Po opětovném vyvaření a vyžehlení je možné ji znovu použít.