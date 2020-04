Desítky řidičů parkují na trávě i v blátě, teď se ulice v Brodě změní

Brodská radnice ve spolupráci s obyvateli lokality už šest let připravuje rekonstrukci uličky, která vede souběžně po jižní straně Ledečské ulice. V pěti starších bytovkách tu bydlí stovky lidí. Na to, co se jim děje před vchody, si už delší dobu stěžují.



„Však se podívejte, jak to tu vypadá. Ulice je úzká a rozbitá. A tady vedle? Kdysi tu býval trávník. Teď je to rozježděné do hlíny od všech těch aut,“ ukazoval minulý týden jeden z obyvatel bytovek.

„Jenže, kde ta auta mají stát? Tyhle domy byly postaveny v polovině minulého století. S auty se tenkrát nepočítalo. Není tu místo. Lidé musí stát, kde se dá. Tady pod stromy, támhle na trávníku hned vedle vchodu,“ rozpovídal se muž.

Byli to sami obyvatelé domů, kdo se město už několik let snaží dotlačit k nápravě. Nyní vznikl projekt, jak celou tuto lokalitu přeměnit, vylepšit a vybudovat klasická parkovací stání.

Ulička dostane nový povrch a téměř stovku stání

„Budeme řešit celý úsek dlouhý přibližně 400 metrů. Opravíme povrch ulice, vybudujeme chodník, v plánu je zřízení 97 parkovacích míst. Chystá se i zásah do podzemních inženýrských sítí a čekají nás i výrazné sadové úpravy,“ vyjmenoval místostarosta Libor Honzárek.

Nutné bude rovněž přeložit část podzemní kabeláže. V plánu je i vybudování dvaapadesátikubíkové retenční nádrže na dešťovou vodu a dešťové kanalizace. Nové bude i veřejné osvětlení. A upravena budou kontejnerová stání.

Zhotovitele už zástupci radnice vybrali. Slíbil vykonat veškeré práce za něco málo přes dvacet milionů korun. Z toho jen na samotné sadové úpravy padne více než jeden a půl milionu.

„Počítáme s částečným odstraněním nevhodně situovaných starých či nemocných stromů a keřů a naopak s rozsáhlou výsadbou nových porostů, včetně již vzrostlých stromů,“ konstatoval Honzárek.

Když nebude dotace, určí další postup zastupitelé

Kdy by práce mohly začít, ovšem zatím není zcela jasné. Vedení města našlo dotační výzvu, která se na tuto investici hodí a z níž by na rekonstrukci mohlo město dostat podstatnou část peněz. „Zda jsme uspěli, budeme vědět v květnu,“ podotkl místostarosta.

Jestliže město peníze dostane, nic nebude bránit zahájení stavby. Když neuspěje, bude na posouzení zastupitelů, zda se do prací pustit na vlastní náklady, nebo investici odložit a zkusit opět žádost o dotaci.

Zřejmé však je, že kdykoli rekonstrukce začne, budou se muset obyvatelé všech pěti bytovek na čas uskromnit. Staveniště vznikne přímo před jejich vchody, opouštění domovů tak bude po dobu prací složitější. Nemožné bude rovněž do uličky vjet autem.

„Budou to muset chvíli vydržet, to se nedá nic dělat. Předpokládáme, že zdejší obyvatelé budou ve větší míře dočasně parkovat v ulicích ve spodní části Letné severně nad Ledečskou ulicí,“ poznamenal Honzárek.

Spolupráce s obyvateli je skvělá, říká místostarosta

Podle něho však lidé situaci chápou a jsou s ní smířeni. Však také rekonstrukce před jejich domy se bude dělat na jejich popud.

„Určitě to nějakou chvíli vydržíme. Však vidíte, aby to tady takhle vypadalo dál, to není možné. Sami chceme ulici vylepšit,“ říká obyvatel bytovky.

A zatímco při všech podobných úpravách parkovacích ploch v jiných částech města - v minulosti například v Haškových Sadech nebo na Sídlišti Pražská a nově i na Žižkově - vždy část obyvatel proti stavebním aktivitám protestuje, podél Ledečské jde vše velice hladce.

„V tomto případě je spolupráce s obyvateli zdaleka nejlepší, jakou jsme kdy ve městě při podobném typu investice měli,“ pochvaluje si Honzárek.