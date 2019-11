Velké Meziříčí marně shání strážníky, nalákat je má padesát tisíc navíc

„Momentálně poptáváme dalších pět městských policistů,“ uvedla mluvčí meziříčské radnice Michaela Hudková.

Vedení města se proto rozhodlo rozjet náborovou kampaň a potenciální strážce zákona motivovat kromě jiného prostřednictvím náborového příspěvku. Vážní zájemci o práci strážníka mohou inkasovat padesát tisíc korun.

„Mimo tento příspěvek získají i pravidelné benefity ve formě příspěvku na důchodové připojištění, stravenek a dalšího. Bonusem je práce v prostorách nové služebny městské policie se širokým zázemím pro naše zaměstnance,“ popsal vedoucí strážník Petr Dvořák.



A co za nedostatkem městských policistů stojí? „Máme tu nízkou nezaměstnanost. Lidé mají nyní více možností pracovního uplatnění, což je samozřejmě dobře,“ vysvětluje velkomeziříčský starosta Josef Komínek.

10 tisíc po zkušební době, 15 po zkouškách a 25 za smlouvu

Mladí strážníci podle něj odešli za vyššími platy, mimo jiné třeba i ke státní policii. „Tam jim mohou nabídnout větší finanční ohodnocení a více různých výhod,“ dodal starosta s tím, že k náborovému příspěvku radní přistoupili po bezpočtu pokusů sehnat nové strážníky jinou cestou.



„Vyvěsili jsme letáky, nechali záměr vyhlásit v rozhlase, spolupracovali jsme s okolními městy a obcemi, ale bohužel bez výsledku, odezva žádná. Doufáme, že nyní nabídka někoho zaujme, jeden uchazeč se nám již ozval,“ doplnil Josef Komínek s tím, že náborový příspěvek obdrží všichni zájemci bez ohledu na to, zdali vlastní platné osvědčení strážníka městské policie.

Uchazeč bez osvědčení obdrží deset tisíc korun po skončení zkušební doby, dalších patnáct po získání potřebného osvědčení a zbylých pětadvacet tisíc korun po uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

v Novém Městě na Moravě se na dvě místa hlásili tři lidé

Zájemci o práci městského policisty nepřebývají ani v dalších městech žďárského okresu, byť tam třeba zrovna akutní podstav řešit nemusejí. Například v Novém Městě na Moravě působí aktuálně osm strážníků.



„Nové síly jsme sháněli před zhruba třemi lety a je pravda, že davy uchazečů jsme rozhodně neměli. Potřebovali jsme dva lidi a přihlásili se nám tři. Na malých městech si bohužel většinou nelze dovolit lákat zaměstnance na vysoké náborové příspěvky,“ přiblížil situaci Jiří Hradil, vedoucí novoměstských strážníků.

Plný stav zaměstnanců má nyní i městská policie ve Žďáře nad Sázavou. Působí tam jednadvacet strážníků, jimž vypomáhají čtyři asistenti prevence kriminality. Taky tři pracovníci kamerového systému a šest bezpečnostních asistentů na přechodech pro chodce.

„Máme štěstí, že nedostatek lidí v současné době řešit nemusíme, i když pokud by nás bylo více, na škodu by to určitě nebylo, “ prohlásil Martin Kunc, vedoucí žďárských strážníků.

Státní policie s obsazením volných míst už potíže nemá

Ve Velké Bíteši funguje městská policie teprve od června 2017, o bezpečí obyvatel se tam starají čtyři strážci zákona, což je plný počet. V Bystřici nad Pernštejnem městskou policii nemají, částečně ji supluje najatá soukromá bezpečnostní agentura.

S obsazením volných míst u státní policie v kraji potíže nejsou. Na Vysočině jich bylo k poslednímu říjnovému dni k dispozici celkem dvanáct, avšak vzhledem k tomu, že od listopadu měli někteří noví zaměstnanci zrovna nastupovat, ve finále se jedná o číslo ještě nižší.

„Obecně u nás potíže s nedostatkem policistů nemáme, občas je to horší jen na Pelhřimovsku, kde je vyšší koncentrace firem a lidé tam mají dost pracovních příležitostí,“ podotkla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.