Ve Žďáře vznikne psí park, obyvatelé města si ho odhlasovali v anketě

Zájemci do participativního rozpočtu mohou posílat své návrhy na zlepšení veřejného prostoru a pro vybrané nápady potom hlasuje veřejnost. Na vítěze čeká realizace jeho záměru. Letos byly podány celkem tři návrhy, do hlasování pak postoupily dva.



„Konkrétně šlo o psí park v ulici Vodárenská a úpravu veřejného prostoru v ulici Květná. A obyvatelé si odhlasovali počtem 111 platných hlasů právě psí park. Bude se jednat o veřejně přístupný a oplocený prostor určený pro venčení a socializaci psů,“ informovala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

V parku budou umístěny nejrůznější překážky pro výcvik a pohybové vyžití chlupáčů, dále pak třeba lavičky a odpadkové koše.

Z vítězství svého nápadu se může radovat navrhovatelka psího parku Kateřina Navrátilová. „K podání projektu mě vedla snaha o využití veřejného prostoru a myšlenka podpory různých komunit lidí, kteří se ve městě pohybují. A velmi početnou skupinou obyvatel jsou právě majitelé psů,“ popsala žena, která sama jednoho psa má a psí parky a jim podobná prostranství ráda navštěvuje, když se dostane do jiných měst.



Vznikne u chovatelské stanice na dvou tisíc metrech ploch

V mnohých jsou totiž podle jejích slov takového plochy již běžné. „Začala jsem se ptát i ostatních žďárských majitelů psů, jestli by měli o psí park zájem, a jelikož byly ohlasy kladné, podala jsem návrh,“ přiblížila Kateřina Navrátilová.

Psí park město vybuduje v rozsáhlém areálu ve Vodárenské ulici, v klidné lokalitě pod garážemi, u potoka Staviště mezi sídlišti Libušín a Vodojem. Tam nyní sídlí žďárská pobočka Českého svazu chovatelů. Z celkové plochy, která činí zhruba pět tisíc metrů čtverečních, chovatelé vyčlení dva tisíce metrů právě na prostranství pro pejskaře a jejich mazlíčky.

„Oba areály budou samozřejmě odděleny plotem, aby nedošlo ke konfrontaci králíků, holubů, drůbeže a jiných zvířat se psy,“ konstatoval s nadsázkou žďárský starosta Martin Mrkos.

Psí park bude, stejně jako je tomu i u dalších projektů participativního rozpočtu, zájemcům k dispozici do dvou let, přičemž jeho vybudování se pravděpodobně vejde do částky 200 tisíc korun.

Druhý návrh prohrál jen o devět hlasů, i ten má šanci na realizaci

Psí hřiště nebo park lze v současné době na Vysočině najít například v Jihlavě nebo v Třebíči. „Nikdy jsem sice na takovém místě nebyla, ale mám dva psy, oba celkem živé a energické, tak by nějaké překážky a prolézačky mohly být dobrým způsobem, jak je trochu unavit. Nejraději s nimi sice chodím do přírody, ale ne vždy je čas dojít někam dál za město. Tohle by mohlo být dobré řešení. Jen doufám, že tam budou chodit pouze lidé s vycvičenými a nekonfliktními psy,“ míní Iva Poláčková ze Žďáru nad Sázavou.

Druhý námět, který letos usiloval o přízeň obyvatel v participativním rozpočtu - úprava povrchů a zeleně, doplnění laviček a herních prvků v Květné ulici ve čtvrti Vysočiny, se však možná podaří uskutečnit také, byť nevyhrál. Ostatně vítězství psího parku bylo jen těsné, o devět hlasů.

„V minulých letech participativního rozpočtu byly zrealizovány klidně i dva, nebo dokonce tři návrhy v rámci jednoho ročníku, samozřejmě v závislosti na tom, kolik nám zbylo finančních prostředků. A i ty nápady, které nevyhrají, jsou evidovány a slouží pro nás jako inspirace, co by se ještě dalo v budoucnu ve veřejném prostoru upravit,“ dodala Ludmila Řezníčková.